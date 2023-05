Sallent adjudica l'empresa per construir la nova residència

Com es finançarà la construcció

Com serà la nova residència

L', en el ple municipal celebrat aquest dimecres, ha aprovat l'adjudicació del contracte d'obres de construcció de la novaa favor de la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per les empresesAquesta era una aprovació molt esperada per tots els sallentins, ja que des que es va aprovar de manera inicial el, a principis de 2021, s'han hagut de dur a terme diverses modificacions tècniques i econòmiques, però, sobretot, negociacions i acords entre partits polítics.De fet, una de les qüestions que en el seu moment va generar més debat polític va ser el finançament de la construcció de la residència, que finalment es va acordar que fos amb. Això va permetre, en un primer moment, que es pressupostés per un import de 7 milions d'euros. A l'estiu de 2022 es va publicar la licitació perquè les empreses constructores presentessin les seves ofertes, però la licitacióAixò va portar als partits polítics, juntament amb l'equip tècnic municipal, a analitzar i diagnosticar els motius pels quals no es va presentar cap empresa i trobar-hi una solució conjunta. És per això que l'equip de govern va encarregar fer una actualització de preus per tal d'ajustar el cost a l', ja que es van veure i s'han vist afectats per la crisi econòmica derivada de la Covid-19. Per exemple, tal com es va explicar al ple municipal del novembre de 2022, el cost de l'acer va augmentar un 50%, el vidre, un 40%, i el formigó i la totxana, un 22%.Amb l'actualització de preus, la construcció de la residència es va pressupostar per 8.5 milions d'euros i, finalment, s'ajusta alssegons l'oferta presentada per la UTE Cots i Claret - Certis.Ara caldrà esperar quinze dies hàbils per formalitzar la contractació i serà al juny quan podrà iniciar-se la construcció, ja que prèviament l'empresa haurà de presentar la documentació d'inici d'obres. La previsió és que les obres durin, aproximadament,A finals de l'any passat, el consistori va anunciar que tenia resolt el 54 % del finançament de la residència, és a dir, 4.6 milions d'euros. A través de lael 2022 (1.4 milions) i la venda d'anterior patrimoni el 2019 (1.5 milions), el consistori va obtenir 2.9 milions d'euros per a la construcció. A tot això s'hi suma 1.7 milions d'euros que es van aconseguir dels fons europeus, unes subvencions que tenen per objectiu finançar inversions per a la construcció i la rehabilitació de centres residencials.La resta de finançament, corresponent a 3.9 milions, es resoldrà a través d', que actualment se situa en un percentatge molt baix, del 20%. Les obres es finançaran entre el 2023 i el 2025.La construcció de la nova residència respon a la necessitat d'ampliar el servei que ja ofereix l'actual, amb una capacitat de 45 places de residència assistida i 8 d'acolliment. La nova residència tindrà capacitat per acollir 90 persones.El futur edifici estarà situat a la zona de l'antiga, que permetrà gaudir d'un espai naturalitzat i proper al nucli. L'edifici constarà de quatre plantes i una soterrada: tres d'elles acolliran les habitacions destinades als usuaris i usuàries, i a la planta baixa s'hi ubicarà el Centre de Dia i la zona per al personal laboral. Totes les plantes disposaran d'un espai exterior propi.