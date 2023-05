El PSC es proposa encapçalar un canvi «segur i útil» per a Manresa

Eles proposa encapçalar un canvi "" per aper impulsar "un municipalisme manresà de progrés" a través d'unque conté propostes "ambiciones i valentes", però alhora "realistes i viables", segona ha assenyalat el seu alcaldable,El programa, que ha estat coordinat per l'economista i advocat, candidat de la llista socialista, es vertebra en quatre grans eixos principals la governança eficient, democràtica i participativa; la prosperitat i sostenibilitat econòmica; la igualtat i sostenibilitat social, i la transició ecològica i sostenibilitat urbanística i mediambiental.El programa, segons assegura Anjo Valentí, és fruit del "que té la ciutat, i de les demandes dels seus ciutadans", que ha estat "contrastat" i conté mesures a"per poder-les dur en la seva majoria en un mandat que és pel qual la ciutadania ens ha d'atorgar la seva confiança cada quatre anys".Així mateix, Valentí afirma que "no volem generari expectatives que no es puguin complir", perquè la voluntat del PSC és ser "el canvi segur i útil que Manresa avui necessita després d'una", i assegura que la seva candidatura no llançarà "amb projectes no realistes".