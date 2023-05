Abordar les causes de les violències per afrontar la inseguretat, conclusió de la xerrada de Fem Manresa

La xerrada sobre seguretat queva organitzar dimecres va fer evident la necessitat decom donar resposta a laamb la qual conviuen moltes persones i en la necessitat d'abordar lesestructurals. Sota el títol Com construïm vides segures?, va tenir lloc l'última de les xerrades del cicle, finalment all, a causa de la previsió de pluja.La xerrada, que conduïda per la regidora i alcaldable de Fem Manresa,, va comptar amb la participació de Nora Miralles, investigadora en seguretat, gènere i drets humans, Nora Miralles, la geògrafa i experta en mediació de conflictes, Lurdes Quintero.Van deixar palès el fet que tant acom arreu del país ha augmentat la preocupació per la inseguretat, malgrat unai viure en un dels estats més segurs d'Europa, per davant de països com Dinamarca o Alemanya. I que davant d'aquesta situació, els governs continuen optant per respondre amb mesures punitivistes i securitàries: ampliant la presència policial als carrers o amb sistemes de vigilància, entre d'altres.Lluny de resoldre la situació, aquestes mesures fragmenten cada cop més la societat i. Van assenyalar els perills que aquestes mesures tenen, ja que augmenten el, però que, en cap cas, reverteixen la situació i, encara menys, les causes que els produeixen. I que és necessari deixar de barrejar i confondre conceptes com la criminalitat, l'incivisme o els conflictes de convivència, situacions diferents a les que s'ha de respondre de manera diferent.El debat va posar de manifest que la seguretat no és un concepte neutre, sinó que respon a una determinada ideologia política i que la inseguretat respon a una, perquè també és una política econòmica: "els ajuntaments de tot Catalunya s'han gastat 12 milions en empreses de seguretat", sentenciava. I van defensar que aquesta inversió es podria destinar a mesures socials. I que, per tant, cal situar el debat sobre la seguretat en "la cura cap a la fragilitat i la vulnerabilitat", ha afirmat Nora Miralles.En l'apartat d'alternatives possibles a posar sobre la taula, reblaven que és imprescindible posar el focus en les causes de les violències estructurals per mirar de revertir-les col·lectivament, amb eines com la mediació o la justícia restaurativa.va deixar clar que "la policia, ni que sigui de proximitat, no té la formació ni el coneixement per donar-hi resposta: s'ha d'afrontar des del camp social i educatiu".Aquesta ha estat l'última de les, que ha tractat temes com la mobilitat, l'urbanisme, l'educació, l'estat del català, la planificació econòmica i la seguretat, que per la candidatura són temes cabdals per afrontar els reptes que té al davant la ciutat.