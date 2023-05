Fem Poble presenta més de 800 signatures per a la rehabilitació de la fàbrica de Cal Sala a Sallent

Una fàbrica centenària

ha registrat més de 800 signatures per pressionar la Generalitat, propietària de la, perquè en faci una rehabilitació integral i cedeixi l'edifici a Sallent. Els signants volen convertir-lo en unque doni sortida a les necessitats de creació cultural, dansa, explosions, plató i sales per a entitats.La campanya, impulsada per Fem Poble, prioritza la preservació del patrimoni i la memòria històrica delde Sallent. La fàbrica és de les poques que es conserven al municipi i actualment s'utilitza com a instal·lacions de lai zona de treball de les. L'estat de conservació de l'immoble és "dolent", segons el, malgrat se l'ha catalogat com a. El regidor de la formació,, considera que "cal actuar-hi amb urgència per evitar la degradació i garantir-ne el manteniment".La façana presentade les peces amb potencial despreniment, amb el perill que suposa per a la via pública. També hi ha alguns elements adossats obsolets, que han començat a degradar-se a causa d'oxidacions o filtracions d'aigua. Falta manteniment a la coberta inclinada, que té trams sense l'acabat de teula, i en alguna zona hi ha perill de despreniment del ràfec. També s'observa que la pintura en pilars i bigues presenta descrostament i evidencia la falta de protecció enfront de la humitat i el foc. Pel que fa als tancaments verticals, hi ha nombrosos vidres trencats que poden caure a la via pública i, a la vegada, es poden convertir en un punt d'entrada d'aigua i de qualsevol inclemència meteorològica.La proposta de Salvem Cal Sala és convertir la fàbrica en un, amb un espai per a enramadors, una ràdio renovada, sala d'exposicions, bar-restaurant, locals compartits per a entitats i una escola de dansa, entre altres iniciatives que els sallentins puguin necessitar. Així, la formació s'emmiralla en exemples d'arreu de Catalunya com la Fàbrica d'Arts de Celrà, la Plataforma de defensa del Vapor Ros de Terrassa,o el Konvent de Cal Rosal.Fem Poble també demana a l'Ajuntament que iniciï unper redactar el projectei recorda que el consistori ha de vetllar per la conservació, rehabilitació, preservació i manteniment de la propietat.La primera activitat industrial a la zona de Cal Sala s'inicia entre 1816 i 1822, tot i que l'edifici actual es va construir l'any 1903, amb una modificació el 1919. La fàbrica va ser propietat de la, paraires sallentins que van reconvertir-se a laL'empresava arribar a ser la segona indústria tèxtil de la població i centenars de veïns de Sallent hi van treballar durant dècades. Als anys seixanta van vendre l'edifici a(Les Culleres), que va traslladar part de la producció a aquesta nau fins que va tancar el 1990.