El Rugby Manresa es classifica per a les semifinals de la Copa Catalunya

Elnomés està a un pas de la gran final de latot i que el pas no serà gens fàcil de donar. La victòria a Badalona d'aquest diumenge enfront delper 20-34 ha suposat una meritòria classificació per a semifinals on, a part del Manresa, ja només queden tres equips de laestatal:, eli el, que serà el rival dels manresans aquest dissabte al camp del Congost, a les 6 de la tarda.Aquesta Copa Catalana, en definitiva, no deixa de ser el colofó a una gran temporada de l'equip sènior delque va arribar fins als quarts de final als play-offs de la Primera Catalana (va perdre amb qui seria campió). Amb tot, no és menys cert que a les alçades d'any en què estem, l'equip està arribant als darrers partitsAl partit d'aquest diumenge, precisament, el Manresa RC, el va poder guanyar tot ii durant deu minuts havent de jugar amb 13 per culpa d'una expulsió temporal. Això encara fa més meritori el triomf. L'equip deva saber imposar els seus potencials versus els dels seu rival que en principi havien de tenir avantatge en força i velocitat.Els primers minuts de joc es disputaven entremig de les dues línies de 22, els manresans tenien més temps l'ovalada, però no sempre avançaven més metres. Els locals, en canvi, sempre que podien, procuraveni fer-se forts en la superioritat d'efectius.La primera marca va ser de, 0-5 (min. 5) esmorteïda per un assaig i transformació locals en el 15 (7-5). Els manresans es van tornar a posar per davant amb marca de Jordi Simó, però al descans s'arribava amb avantatge local per la mínima (17-15) amb un assaig en el darrer minut de la primera meitat a càrrec d', quan es jugava amb inferioritat de 13 jugadors des del minut 36.Al descans, l'equip es va conjurar a jugar amb molta concentració i a no complicar-se la vida. De fet, els manresans tenien molt menys a perdre que els locals que es mostraven molt més. Per acabar-ho d'adobar, i encara en inferioritat de 13, un assaig d'amb posterior transformació de Jordi Simó, posava una renda més àmplia (17-22) i en el minut 57, el segon assaig del partit de Marc Pujol amb una nova transformació de Simó ja situava el 20-29 en el marcador. D'aquí fins al final. L'atac local es va veure incapaç de travessar la línia d'assaig manresana i, en canvi, els manresans encara van poder fer una darrera marca a un minut del final a càrrec d'Adrián Calderón que va situar el 20-34 final.