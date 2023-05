L'Ajuntament de Santpedor tanca l'exercici 2022 amb superàvit i amb un endeutament del 0,2%

Altres temes del ple de maig

El ple ordinari de maig de l', reunit dilluns a la Capella de Sant Andreu, va donar compte delamb un resultat pressupostari positiu de 710.000 euros, amb capacitat de finançament positiva, amb undel 0,2% i un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu.El ple de maig va aprovar un expedient deper valor de 784.151,33 euros amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, resultant de la liquidació de l'exercici 2022. Amb aquesta modificació de crèdit es preveuen despeses per a la compra de l', l'adquisició de, treballs forestals per a lao la remodelació integral de les sales de filtratge de la, entre d'altres. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d'ERC i Junts per Santpedor i l'abstenció de la CUP, Progrés Municipal i Santpedor En Comú Podem.L'alcalde,, va assegurar al ple que un cop descomptats els imports compromesos de l'exercici anterior i la modificació de crèdit aprovada, l'Ajuntament compta amb prop d'un milió d'euros de romanent per a despeses generals i compta tancar l'exercici 2023 amb el 0% d'endeutament.L'Ajuntament de Santpedor aprova definitivament la modificació del projecte d'urbanització de les obres complementàries del. Després de l'aprovació inicial aquest mes de gener, s'han presentat al·legacions que han estat estimades parcialment pels serveis tècnics municipals; es tracta de permetre l'aparcament mitjançant la construcció d'una cuneta plana remuntable en el tram del camí de Vallbona entre els carrers Avet i Pi, i preveure la instal·lació de quatre bandes reductores de velocitat per minimitzar el risc d'accidents. El dictamen s'ha aprovat amb els vots a favor d'ERC i JxS i l'abstenció de la CUP, PM i SECP.L'Ajuntament ha aprovat per ple ordenar la incoació de modificació del projecte tècnic de l'obra de reforma i ampliació deld'acord amb el document que redacti la direcció facultativa de l'obra. Aquest dictamen arriba després que aquesta empresa presentés una proposta de modificació estructural diferent a la prevista al projecte tècnic aprovat. Davant d'aquestes diferències estructurals, l'Ajuntament va encarregar un informe pericial a una empresa especialitzada, que conclou que tot i que les dues opcions estan calculades correctament, la situació actual de l'obra requereix que es construeixi l'alternativa proposada pel contractista. L'Ajuntament ha desestimat la consideració de modificació no substancial formulada per l'empresa directora facultativa de l'obra perquè es tracta d'una modificació estructural i ordena la incoació de procediment de modificació del projecte tècnic, l'encàrrec de l'estructura i que s'avaluï si se'n desprenen responsabilitats. El dictamen s'ha aprovat amb els vots a favor d'ERC, JxS i PM i amb l'abstenció de la CUP i SECP.El ple ha aprovat el reglament d'ús de laa l'Ajuntament de Santpedor amb els vots a favor de tots els grups. La iniciativa sorgeix d'una moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el català, presentada pel grup municipal de la CUP el mes de març de 2022. Un dels acords era crear un reglament d'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament, que s'ha aprovat en aquest ple ordinari, amb l'objectiu de disposar de norma jurídica que reconegui i empari les actuacions municipals que es duguin a terme en català, amb la voluntat de promoure la utilització i la promoció del català com a llengua pròpia.El ple de maig també ha aprovat per unanimitat el protocol intern per a laper raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l'Ajuntament de Santpedor. El document és el resultat del treball conjunt entre la regidoria de recursos humans, la regidoria d'igualtat i la representació sindical de les persones treballadores amb l'assessorament d'una consultora i el suport tècnic de l'Oficina de Polítiques d'Igualtat de la Diputació de Barcelona, a través d'una subvenció sol·licitada pel Consistori. L'objectiu del protocol és prevenir, detectar i resoldre possibles situacions d'assetjament sexual que es puguin produir a l'Ajuntament i representa el compromís institucional per a l'erradicació total d'aquestes conductes.El ple de l'Ajuntament de Santpedor ha aprovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages i l'per a la utilització de l'espai de cuina en la modalitat de cuina "compartida" ara que el Consell Comarcal ha iniciat una nova licitació de la contractació del servei escolar de menjador dels centres educatius públics i de les escoles bressol municipals del Bages i mitjançant el present conveni estableix la utilització de la cuina de l'escola La Serreta per a la prestació del servei de càtering. El dictamen ha estat aprovat amb els vots a favor d'ERC i JxS, l'abstenció de PM i els vots en contra de la CUP i SECP.Santpedor s'adhereix a l'(AMEP), així ho ha aprovat per unanimitat el ple de maig. Es tracta d'una associació sense ànim de lucre que desenvolupa accions en matèria d'emergència climàtica i crisi energètica que permetrà a l'Ajuntament tenir veu davant d'altres administracions i organitzacions per incidir en la millora del servei de distribució d'energia i en assolir una comercialització justa i equitativa. La proposta la va fer la CUP a través d'una moció presentada el desembre de l'any 2020 i amb aquest dictamen el Consistori aprova l'adhesió i els Estatus pels quals es regeix l'Associació.El ple de maig ha aprovat per unanimitat inadmetre la documentació presentada per l'empresa, concessionària del servei públic de la, en relació als estats financers de l'exercici 2022. El consistori considera insuficient la documentació per donar compliment al plec de clàusules, que ha de permetre conèixer les dades exactes dels diferents conceptes que integrin tant els ingressos com les despeses i els eventuals beneficis d'explotació. El dictamen aprovat també requereix a l'empresa que presenti una auditoria econòmica signada i validada corresponent a l'exercici 2022.També sobre la gestió del servei públic de la Residència Can Jorba, el ple de maig ha aprovat per unanimitat desestimar la sol·licitud de l'empresa concessionària, que demanava a l'Ajuntament el pagament dels imports corresponents a la part retroactiva de les tarifes de les persones que han causat baixa al llarg de l'exercici 2022. El consistori considera que aquest servei es presta en règim de concessió administrativa ai que l'Ajuntament no participa en la gestió econòmica. El dictamen aprovat també desestima la sol·licitud de la concessionària per l'aplicació dede les places públiques per no ser procedent l'aplicació de preus no previstos a les ordenances fiscals vigents.En matèria de contractació, el ple ordinari de maig ha aprovat elcorresponents a dues empreses per dos contractes de serveis que es troben en ordre de continuïtat i que a través d'aquest mecanisme s'aprova la facturació fins a la licitació del nou contracte. Es tracta de la gestió de recollida porta a porta i de la gestió de les instal·lacions esportives municipals i consergeria, i aquest darrer servei es troba en fase de licitació. El ple ho ha aprovat amb els vots a favor d'ERC i JxS, l'abstenció de PM i els vots en contra de la CUP i SECP.El ple ordinari de maig ha donat a compte l'informe d'avaluació d'corresponent al primer trimestre de 2023 i l'informe resum anual de control intern corresponent a 2022. L'últim ple ordinari del Consistori ha acabat amb el comiat dels portaveus dels partits, que una part no formarà part del nou ajuntament passades les eleccions.