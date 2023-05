Uns mil cinc-cents habitatges de Manresa encara reben l'aigua amb el sistema d'aforament

Al voltant de mil cinc-cents habitatges de Manresa encara reben elamb el, conegut habitualment com a ploma. El sistema d'aforament, originat amb la primera xarxa d'aigua de la ciutat, és un procediment de subministrament d'aigua als habitatges, on el preu depèn deli té un cost fixe, tant si l'aigua es gasta com si no. L'aigua contractada, col·locats a la part superior de l'edifici, els propietaris dels quals cal que els mantinguin ben conservats i nets, per evitar unL'aforament aporta un cabal constant als pisos, per gravetat. Quan aquests dipòsits estan plens, l'aigua va a parar al, motiu pel qual genera un desaprofitament d'aigua que és especialment greu en el capítol de greu sequera que pateix actualment el país.compta amb una línia d'ajuts per fer el. Des d'Aigües Manresa es promou el canvi d'aforament a comptador, un sistema amb el que es paga el què es consumeix (suposa un estalvi de consum i per tant, econòmic), ofereix una pressió constant als habitatges i contribueix a la protecció del medi ambient i de l'eficiència energètica de l'edifici, a part de quePer poder portar-ho a terme, i coneixedors que aquest canvi de sistema suposa una despesa econòmica als propietaris, Aigües Manresa compta amb unaper fer el canvi. A aquesta línia s'hi poden acollir tots els propietaris d'immobles amb sistema d'aforament. El cost dels treballs de connexió a la xarxa d'aigua potable fins a la façana de l'edifici, són els subvencionats per Aigües Manresa i suposa a l'entorn d'Se'n pot obtenir més informació al telèfon 93 872 55 22, de dilluns a divendres de 8h a 18h, o presencialment a les, situades a la plaça del Salt 1 de Manresa.