Nova caminada reivindicativa per salvar el camp de Lledoner de Sant Joan

fan una crida a participar a la caminada reivindicativa del proper diumenge alamb l'objectiu que els alcaldables de Sant Joan de Vilatorrada, renunciïn a requalificar com a sòl industrial el, i es preservi així el corredor ecològic i social del camí de Joncadella.Degut a que els esforços fets des de la societat civil no han fet canviar la decisió de l'Ajuntament dede requalificar com a sòl industrial el camp de Lledoner al voral del camí de Joncadella, Meandre i Voluntàries Ambientals de Sant Joan de Vilatorrada han organitzat unaa favor de que es preservi el mosaic agrícola i forestal d'aquest entorn, un dels atractius de més valor natural i patrimonial de Sant Joan i del Pla de Bages.La sortida guiada per, es farà aquest diumenge amb sortida a les 9 del matí des de lade Sant Joan fins al Santuari de Joncadella, pel bell mig del corredor ecològic que comunica les Torres de Bages, l'Horta del Poal i el Santuari.El procediment de requalificació va ser aturat el mes de juny de 2022 per lade les Comarques Centrals arran del recurs de reposició presentat per Meandre que demostrava la caducitat del procediment per la pèrdua de vigència de la, i l'entitat va tenir converses amb l'alcaldia i altres membres del consistori, i amb alcaldies dels municipis del. Meandre també va promoure un manifest que va ser signat per 23 entitats i presentat al Consell Comarcal del Bages, Per a una gestió supramunicipal del sòl industrial buit o pendent de desenvolupar del Bages, i també l'òrgan comarcal està assentant les bases d'unamb la voluntat de desenvolupar un Pla director de polígons d'activitat econòmica del Bages amb una visió supramunicipal.Tot i així, l'Ajuntament de Sant Joan va decidir, amb algunes reticències i propostes del crup de, reiniciar el. Actualment s'està pendent de la resolució que faci la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Comarques Centrals.Amb aquesta activitat participativa Meandre insta tots els grups polítics de Sant Joan ai a preservar definitivament un dels grans atractius naturals i patrimonials del poble: l'entorn del camí de Joncadella.