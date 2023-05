El cicle RBLS torna aquest divendres al Teatre Conservatori amb «Lázaro»

RBLS a Manresa

Elacollirà aquest divendres, 12 de maig a les 8 del vespre, l'obra de teatre Lázaro del valenciài que es podrà veure dins del, un espectacle que parla honestament i sense embuts de violència, de drogues, d'emocions, de desigualtat i injustícies."Dejé de tener amo para ser el puto amo". Com el famós, aquest Lázaro és un tio llest que es busca la vida com pot. Trafica, roba i enganya. (Mal)viu al marge de la llei, però és impossible no estimar-lo. Perquè també és simpàtic, despert, expansiu… és el puto amo!Lázaro -interpretat pel valencià Roberto Hoyo- comparteix amb el públic la seva història i la seva litrona a ritme de rap. Al costat del seu col·lega Marco, que hi posa la música, recorda les seves penes amb una mica de flow.Girls like that és un encàrrec del, on va ser estrenada el 2015. Amb el suport de la, el teatrei la. Amb el suport de l'de la Generalitat de Catalunya.Les entrades per veure Lázaro tenen un preu de 6 europs i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet És el nou cicle de programació d'per acostar el teatre als joves a partir de 16 anys. Aquest cicle s'ha creat seguint l'estela del Festival RBLS, nascut a Barcelona l'any 2017 impulsat per la periodista i emprenedora culturali que té per objectiu acostar el teatre als joves a partir dels 15 anys. Encomanar-los la passió i l'amor per aquest art, descobrir-los muntatges arriscats, engrescadors, que connectin amb els seus interessos i inquietuds. Fer-los protagonistes d'un esdeveniment fet a la seva mida.RBLS es va estrenar el passat 31 de gener amb Nua. Radiografia d'un trastorn i va continuar el 17 de febrer amb Girls like that. El cicle es clourà aquest divendres amb Lázaro.