L'Escola d'Adults de Súria tanca el cicle de tallers culturals amb una sortida a les Guixeres

L'va tancar el passat divendres el cicle de tallers culturals d'aquest curs 2022-23 amb una sortida a l'. La celebració dels tallers s'ha caracteritzat per una alta participació de l'alumnat del centre i altres persones interessades.El cicle es va iniciar el passat 25 d'abril. En total s'hi han celebrat set tallers culturals deque han tingut lloc a les aules de l'Escola i a l'exterior, amb l'objectiu d'oferir activitats complementàries i d'ampliació de l'oferta formativa habitual, conduïdes per persones especialitzades.que han impartit els tallers han estat els següents: iniciació a la cuina saludable (Pamela Rodríguez), els anys 30 a Súria (Amadeu Olives), dibuix al natural (Marta Payàs), viatges i aventura (Conxita Parcerisa i Roser Torras), eines pel benestar emocional (Paqui Borjas), danses del món (Josep Vilanova) i sortida a les Guixeres (Jeni Montaño).Amb aquest cicle de tallers culturals, l'Escola Municipal de Formació d'Adults ha recuperat la celebració d'activitats d', després del parèntesi provocat per la pandèmia.