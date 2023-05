Sant Fruitós dona a conèixer la seva Anella Verda amb un circuit d'orientació

L'Anella Verda de Sant Fruitós de Bages

SFB1: Pintures rupestres de les Brucardes, la Tolega i Sant Benet de Bages

SFB2: Les Oliveres i Olzinelles

SFB3: Els Tres Salts, el torrent de Viladordis i la vall del riu d'Or

SFB4: Torroella de Baix i el Pont de Cabrianes

SFB5: Parc de l'Agulla, séquia de Manresa, Sant Iscle i plans de Santa Anna

Aquest diumenge les famílies o grups d'amics que ho desitgin tindran l'oportunitat de conèixer un dels cinc itineraris de l'ded'una manera amena i divertida: participant en un circuit d'orientació.Aquesta proposta consisteix a fer que els participants, amb l'ajuda d'un mapa, cerquinque hi ha amagades al llarg del recorregut i d'aquesta manera puguin descobrir aquest paratge natural del municipi que amaga diferents punts d'interès.Aquesta activitat, que es podrà realitzar en grups de fins a un màxim de sis persones, tindràcada deu minuts des de davant de la biblioteca municipal, de 2/4 de 10 del matí i fins a 2/4 de 12 del migdia. Per participar-hi cal reservar prèviament una franja horària a aquest enllaç L'Anella Verda de Sant Fruitós de Bages és un conjunt d'espais que pels seus valorss'ha de donar a conèixer, protegir, connectar i potenciar.Aquesta anella està formada perper l'entorn natural del municipi, al llarg de més de 67 km de pistes i corriols.Aquests itineraris han estat senyalitzats ambde pintura al llarg del recorregut, i amb, que ofereixen als caminants informació sobre el punt on es troben i la distància fins a altres punts d'interès.Els, i els diferents valors que amaguen, es poden consultar i seguir a través d'un mapa desplegable que es podrà trobar a l'ajuntament, a la Biblioteca i al Museu municipal o també descarregar a aquest enllaç Paral·lelament, els itineraris també han estat marcats a l' aplicatiu Wikiloc , per tal de fer-los accessibles pels usuaris d'aquesta plataforma.Els cinc recorreguts que conformen l’Anella Verda són els següents:La creació de l'Anella Verda de Sant Fruitós de Bages és fruit d'un dels projectes guanyadors deli que va ser presentat per l'entitatqui ha treballat i elaborat tots els recorreguts.