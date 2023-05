Althaia beca dos residents en una nova convocatòria d'ajuts per impulsar la recerca

Cap a un nou model de recerca

Laha obert per primera vegada una convocatòria de beques per promoure que els professionals en formació de la institució realitzin la. L'objectiu és facilitar que aquells residents amb vocació científica puguin iniciar una trajectòria de recerca en el marc del seu desenvolupament professional. Les beques estan finançades gràcies a les donacions econòmiques que han fet empreses, entitats i persones a títol individual a través delLa comissió avaluadora d'aquesta convocatòria ha decidit concedir els primers ajuts a la Dra., resident de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu, i al Dr., resident de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT).El projecte de tesi de la Dra. Sanchon, que realitza a la(UVic-UCC) dins del programa de doctorat de Medicina i Ciències Biomèdiques, es titula Avaluació de resultats funcionals en pacients intervinguts de neoplàsia de recte via TaTME. El Dr. Delgado realitza també la tesi a ladins el mateix programa de doctorat. El títol del seu projecte és Pròtesi invertida lateralitzada vs medialitzada en fractures d'húmer proximal: resultats funcionals.L'ajut consisteix ala totalitat de l'import de la primera matrícula del programa de doctorat dels professionals seleccionats.L'any 2021, Althaia ja va impulsar dues convocatòries internes perentre els professionals de la institució i, a la vegada, fomentar la investigació sobre l'impacte i les repercussions de la Covid-19. A finals del 2022 es va impulsar una nova convocatòria interna, en aquest cas per promoure la recerca científica en l'àmbit de la infermeria. Les noves beques per als residents busquen despertar mési animar més residents a interessar-se en la recerca i en la possibilitat de començar la realització de la tesi doctoral.Aquest tipus de convocatòries suposen un punt d'inflexió en el model de recerca de la institució, que s'aproxima a altres centres hospitalaris de referència, alhora que reverteixen en el desenvolupament deal nostre territori. En aquest sentit, l'impuls de la recerca és clau per incrementar la qualitat assistencial i desenvolupar el professionalisme que acaba revertint en una millor qualitat del sistema sanitari.Una part de les convocatòries s'han finançat amb fons recaptats amb el programa de mecenatge d'Althaia. La captació de fons destinada a l'àmbit de la recerca té una llarga tradició al nostre país i ha tingut un paper molt rellevant per situar lesen llocs capdavanters. És en aquest sentit que la Fundació Althaia busca la complicitat de la ciutadania i el territori per sumar-se a aquest model.