Una cinquantena de voluntaris participen en l'European Clean Up Day de Súria

Una cinquantena de persones voluntàries va participar el passat divendres en una jornada de neteja de l'entorn de, organitzada per l'Ajuntament i l'empresa ICL dins de la. En total s'hi van recollir 1.853 quilos de residus que van ser portats a la Deixalleria Municipal.Aquesta acció de neteja es va desenvolupar a l'entorn dei el, amb sortida des delen autobús i vehicles particulars. En aquest mateix espai va tenir lloc un refrigeri de cloenda per als participants.L'European Clean Up Day és una iniciativa d'àmbit europeu, impulsada per lai elamb l'objectiu de sensibilitzar sobre la problemàtica dels residus que es llencen sense control a l'entorn natural.La seva organització a Súria és a càrrec de l'àrea municipal dei del departament de Medi Ambient d'ICL. La jornada va comptar amb la participació del voluntariat d'ICL, centre La Colònia d'Ampans, Centre Excursionista i les empreses Exland i Vilà Vila.En el conjunt de Catalunya, l'European Clean Up Day és impulsat per l', la Diputació de Barcelona i el departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.