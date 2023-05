El llibre «Barcelona, la ciutat de les febres. La febre groga de 1821» es presentarà dijous a Manresa

La Junta Comarcal del Bages del(CoMB) ha organitzat, conjuntament amb el- Comarques Centrals (COAC), la presentació del llibre Barcelona, la ciutat de les febres. La febre groga de 1821, obra del metge. L'acte tindrà lloc el proper dijous, 11 de maig, a les 6 de la tarda, a la sala de conferències de la Seu de Manresa del COAC (carrer de l'Arquitecte Oms, 5).El llibre descriu laviscuda a Barcelona l'any 1821, contextualitzant els fetsamb els diversos esdeveniments socials i polítics del moment. L'autor ha comptat amb la col·laboració, des del vessant mèdic, del metge, així com de l'arquitecte, qui exposa la visió de la teoria urbanística sobre com es vivia a la Barcelona de principis del segle XIX i les repercussions que aquesta epidèmia va tenir per a la reforma de la ciutat i l'inici de lesA l', hi intervindran el metge i autor de Barcelona, la ciutat de les febres. La febre groga de 1821, Joaquim Delclòs, i l'arquitecte i col·laborador del llibre, Joaquim Garcia.