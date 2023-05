ERC Manresa qualifica de «frivolitat i de menyspreu al consens» la proposta de Junts sobre el parc Vila Closes

considera que la proposta per aldel candidat de, és una "frivolitat" i suposa un "menyspreu al consens" assolit sobre aquest tema amb l', amb lai també a l'Ajuntament. Per aquest motiu, ERC demana "seriositat i responsabilitat" a Junts i que respecti els pactes i consensos assolits pel govern durant l'actual mandat i l'anterior, quan les dues formacions han governat juntes. Bacardit ha proposat fer un aparcament subterrani a sota el parc El grup republicà ha mostrat "" davant la proposta llançada per Junts per al parc, que trenca de manera unilateral tota la feina que s'ha estat fent en els darrers anys, i recorda que l'actual govern de Manresa, queque formen part de la candidatura de Bacardit, va consensuar amb el veïnat i aprovar un projecte de remodelació per al parc que en aquests moments ja es troba ende les obres.Els republicans recorden que la proposta del govern manresà es va presentar aquest febrer, "no fa ni tres mesos", en un acte públic al mateix parc que va comptar amb la Comissió Ciutadana del Parc Vila Closes, l'Associació de Veïns i Veïnes, familiars del desaparegut pintor manresà que dona nom al parc i representació institucional, encapçalada per l'alcalde i la regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme,, membre de la llista de Junts.En aquest acte es va explicar laacordada amb la Comissió Ciutadana, una actuació que incorporael 2011. Així, es retiraran les estructures centrals d'acer i es farà un, i també es plantaran, se substituirà eli es posarà un nou paviment, nova gespa i una nova instal·lació de reg. En la presentació, es va exposar el cost de l'operació, de 250.000 euros, i es va detallar que les obres s'iniciarien aquest 2023.Es tracta d'un projecte que compta amb l'aprovació veïnal i que dona resposta al referèndum celebrat al barri el 2012. El projecte i l'expedient de contractació de l'obra van ser votats favorablement per tots els membres de lade l'Ajuntament de Manresa, entre els quals Núria Masgrau i també l'actual regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent,, número 3 a la llista de Junts.En aquest sentit, ERC Manresa no entén ni comparteix unque, a més a més, s'ha presentat davant la ciutadania sense explicitar, d'on sortiran els diners iun aparcament subterrani del qual també s'ha amagat que, per les seves característiques i per assegurar-ne la viabilitat econòmica,. Per al grup republicà, fer propostes sense detallar tots aquests aspectes és clarament "fer volar coloms i confondre la ciutadania". Un aparcament de les característiques que proposa Junts podria costar uns 6 milions d'euros i anys de feina, entre la redacció del projecte i l'execució de les obres, i implicaria també tallar uns arbres que fa 15 anys que estan creixent i ja fan ombra. A més a més, caldria tenir en compte les moltes dificultats tècniques que comporta fer un espai verd i arbrat sobre un aparcament subterrani.La formació republicana creu que no es poden trencar ponts que s'han construït amb l'esforç de totes i tots, ni prometre projectes a la ciutadania sense detallar aspectes tan importants com el cost de l'operació i el seu finançament, motiu pel qual demana a Junts seriositat i responsabilitat a l'hora de fer anuncis electorals.