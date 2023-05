«Il trovatore» de Verdi clourà dimecres la temporada d’òpera al Kursaal

Funció dedicada a la soprano Margarida Elias

La sala gran delacollirà dimecres a les 6 de la tarda l'òpera Il trovatore de, la darrera proposta del gènere que veurem aquesta temporada a. Es tracta d'una nova producció de lainterpretada pel cor de l'i l', sota la direcció musical, direcció d'escena i vestuari deIl trovatore és una òpera de quatre actes, amb text de, basat en la tragèdia espanyola El Trovador, d'es va estrenar al Teatro Apollo de Roma el 19 de gener de 1853. Amb Il Trovatore, Verdi va fer un pas endavant en la renovació de l'òpera romàntica i va assolir força, expressivitat i un lirisme indiscutible que impregna àries, duets i cors.L'òpera forma part de la considerada, que va obtenir un èxit aclaparador i de la qual també formen part Rigoletto i La traviata.Lesper veure Il trovatore tenen un preu de 45 euros (40 euros per a menors 30 anys, majors 65 i amb Carnet Galliner,) i es poden comprar a taquilles i per internet a www.kursaal.cat Aquesta funció de Manresa es dedicarà a la soprano, que va interpretar el paper de Leonora, la protagonista d'Il trovatore el 10 d'octubre de 1944 al Teatre Kursaal. Margarida Elias -que enguany faria 100 anys- va viure a Manresa des dels 3 anys; i és una de les sopranos amb més projecció internacional que ha tingut la ciutat. El musicòleg Oriol Pérez en farà una glossa breu a la presentació de la funció de dimecres.Una hora abans de la representació, el musicòlegoferirà com és habitual oferirà una xerrada introductòria a l'òpera Il trovatore. La xerrada serà a les 5 de la tarda a la Sala Polivalent 1 del Kursaal.L'abonament del Toc d'Òpera de la propera temporada 2023-24 portarà a Manresa tres grans òperes que es representaran a la Sala Gran del Kursaal. Per una banda, Romeu i Julieta de; Manon Lescaut dei tancarà la temporada ‘Turandot de Puccini.