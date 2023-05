Diumenge, 14 de maig, a les 9 del vespre, tindrà lloc l’estrena ade l’obra Missa per la Pau, de, que serà interpretada per, sota la direcció de. L’entrada a la Basílica de Santa Maria serà lliure. El concert es podrà veure -en un primer passi- diumenge 21 de maig, a 2/4 d'1 del migdia, a través de les TV de La Xarxa Audiovisual Local, i properament també es podrà escoltar per Catalunya Música.Laés una obra d’encàrrec per a, veus, que interpretaran dues de les corals infantils més importants de Catalunya. És un cant a un futur millor; parteix de la, però es fa extensiu als conflictes bèl·lics d’arreu del món: és "un cant de llum i d'esperança en un món injust, desordenat, i a voltes massa sever; i un missatge de pau és més necessari que mai", en paraules del propi Vivancos. "I fer-ho, sobretot, amb veus de nens i nenes és el millor missatge que podem oferir, no només representant la ingenuïtat i puresa de les seves veus, sinó també en tractar-se del nostre futur, que volem millor i més cordial», afegeix.Aquesta obra per a doble cor de veus blanques, veus blanques solistes, orgue i percussions no vol ser únicament una missa tradicional, i és que, a més dels textos litúrgics convencionals en llatí (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei) s’hi podran distingir obres del compositor preexistents i certes frases amb llengües catalana i estrangeres que s’hi intercalen juntament amb altres textos que -com incrustats de manera inesperada-, ens parlen també de la. Així, a més d’alguns interludis per a orgue sol, l’obra es completa amb El cant dels ocells i un arranjament de la tradicional ucraïnesa Floreixen les espines. "L'última frase de la Missa, a l’Agnus Dei, resumeix bé allò que més anhelem: Dona nobis pacem, aquí cantat amb diferents llengües originàries de països en estat i temps de guerra», explica Bernat Vivancos. Una altra de les particularitats d’aquesta iniciativa és el tipus de formació per la qual està escrita: hi ha molta música coral a doble cor, però n’hi ha molt poca a doble cor de veus blanques; i "aquí hi ha la dificultat d’escriptura i l’interès de la proposta", afegeix.Cal dir que Vivancos és un gran coneixedor de les especificitats tècniques dels dos cors que estrenaran la partitura; d’una banda, va formar part de l’Escolania de Montserrat en la seva infantesa -també en van formar part, organista de la producció- i, més tard, va ser-ne director musical durant set anys. De l’altra, Veus - Cor Infantil Amics de la Unió, a més d’haver interpretat moltes de les seves obres corals, l’any 2016 va encarregar-li un recull de cançons per a orquestra i cor de veus blanques a partir de textos de diversos poetes catalans titulada Cançons nocturnes. "Aquest projecte ha estat tot un repte per als dos cors", afirmen Josep Vila Jover, director de la formació vallesana, i Llorenç Castelló, director de l’Escolania. És la primera vegada que s’ajunten un so com el de l’Escolania amb un com el de Veus, que son dos colors totalment diferents. Aquesta és una feina que han dut a terme juntament amb els músics que acompanyaran el doble cor: l’organista Joan Seguí i el percussionista Robert Armengol. Missa per la Pau és una coproducció de la Societat Coral Amics de la Unió, l’Abadia de Montserrat i el Teatre Auditori de Granollers, amb la col·laboració de la Fundació Pro Música Sacra.La Missa per la Pau de Bernat Vivancos és el concert inaugural del, Abat Cassià M. Just, in Memoriam 2023. Es podrà veure a través de les TV de la Xarxa Audiovisual Local el proper diumenge 21 de maig, a les 12.30h, en acabar la retransmissió de la missa conventual de Montserrat. I també està prevista la seva emissió per Catalunya Música -la data està pendent de confirmació-.