El Bages es proposa reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle un 55% abans de 2030

82 accions

Elha aprovat elque té com a objectiu la reducció de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030 en un 55% respecte als valors de 2005 en el seu àmbit competencial i d'influència. L'aprovació del pla ha estat una de les prioritats de l'del Consell Comarcal del Bages en aquest mandat. L'aprovació del document ha anat acompanyada de la declaració de situació d'emergència climàtica i el compromís de treballar de forma transversal per fer-hi front.El Pla proposa 82 acciona agrupades en onze línies estratègiques, com son l'ambientalització de la seu i activitat general del Consell, el suport als municipis i empreses i apoderament de la ciutadania per a la transició energètica, la gestió de l'aigua més eficient i adaptada al, la, l'o el. D'entre les actuacions definides hi trobem, per exemple, adequar els pressupostos del Consell a les prioritats d'emergència climàtica o crear un servei comarcal d'assistència tècnica als ajuntaments en matèria de medi ambient.S'incideix també en explotar el potencial fotovoltaic en equipaments i terrenys municipals, en l'impuls de les comunitats energètiques, en l'ús de la biomassa per tenir uns boscos i uns ecosistemes més resilients i en el suport en matèria de protecció civil davant els riscos associats al canvi climàtic. En un àmbit tant estratègic com la gestió de l'aigua també es preveuen millores a les instal·lacions dels, d'entre les que s'inclou la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, i l'elaboració d'un estudi de la disponibilitat d'aigua a la comarca i la possible afectació del canvi climàtic i la vulnerabilitat dels sistemes d'abastament municipals. D'entre les actuacions per a una mobilitat més sostenible s'inclou l'impuls d'una xarxa intermunicipal de vies ciclistes, entre d'altres mesures.L'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages treballarà amb el document que defineix l'estratègia comarcal per a l'estalvi i l'eficiència energètica, l'impuls de les energies renovables i per a la mitigació i. El Consell Comarcal entén que el canvi climàtic és una realitat de la qual ja n'estem patint conseqüències a la comarca i la sequera que estem vivint n'és un clar exemple i per això cal una actuació immediata i a tots els nivells.L'àmbit d'actuació del Pla es centra al territori de la comarca del Bages i s'estableix d'acord amb el marc competencial de la prestació de serveis del Consell Comarcal i d'assistència, suport i cooperació amb els municipis, d'una forma transversal.El pla planteja que el Consell haurà de d'assolir un autoconsum ded'almenys un 35% en la seva seu. Les obres de rehabilitació energètica de l'edifici que ja s'estan executant van en aquesta línia.En el marc del ple de maig també s'ha donat llum verda a l'adhesió als compromisos de laque té com a objectiu que el país assoleixi la neutralitat de carboni l'any 2050.