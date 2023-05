Més de 250 persones s'apleguen en el dinar de germanor de la gent gran de Sant Fruitós de Bages

Aquest divendresha viscut l'acte més esperat de la setmana de la gent gran del municipi, el dinar de germanor que s'ha celebrat al pavelló municipal d'esports.Més de 250 persones s'han aplegat per compartir un àpat que com a plat principal ha estat un arròs cuinat perque ha fer gaudir a tots els assistents.Durant la trobada enguany s'ha homenatjat a les persones més grans del municipi qui enguany han estat lai el. També s'ha fet un reconeixement a tots els veïns i veïnes que enguany celebren 65 anys, arribant així a la seva jubilació i a les persones que n‘han fet 80 i 90 anys, a qui se'ls va entregar un diploma i una placa commemorativa. El dinar ha finalitzat amb una actuació de cabaret al mateix pavelló d'esports.Durant el cap de setmana, elha estat l'escenari on han finalitzat els actes d'aquesta setmana de la gent gran, amb una doble actuació, tant dissabte com diumenge, del grupqui han ofert una proposta basada en cançons del grup Mocedades.Durant tota la setmana els veïns i veïnes han pogut gaudir de múltiples propostes de lleure i cultura.va fer ballar al públic que es va aplegar sota elamb propostes musicals de tots els temps, el dimarts va ser el torn d'una jornada saludable que va portar els i les participants a recórrer l'entorn del parc de l'Agulla i Sant Iscle i a la tarda l'esbargiment va arribar amb un bingo a l'Esplai. La visita cultural d'enguany va ser una visita a Catalunya en miniatura i el dijous es va celebrar un esmorzar amb la companyia del referent de benestar emocional del CAP,, qui va parlar sobre els beneficis de les relacions intergeneracionals. A la tarda va ser estat el torn del cinefòrum al Teatre Casal Cultural amb la projecció d'Elsa i Fred, deamb posterior debat guiat per la cooperativa