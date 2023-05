Es confirmen els pitjors pronòstics sobre la lesió d'Adam Waczynski

Les previsions més greus sobre la lesió del jugador dels'han complert. L'aler polonès es va lesionar a l'inici del segon quart del partit que el seu equip va jugar contra el València Bàsquet i ja no va jugar més. Waczynski va abandonar la pista ajudat per membres de l'equip tècnic i va veure la segona part amb una dessuadora posada i sense cap possibilitat d'ajudar els seus companys en un partit del tot vital.A la roda de premsa posterior, Pedro Martínez vaticinava que la lesió "no tenia bona pinta" . Aquest matí, després de fer les proves pertinents, s'ha confirmat el pitjor pronòstic. L'aler del Baxi Manresa té trencat eli danyats. No s'ha precisat cap període de baixa però serà de diversos mesos.Waczynski va arribar ala finals del mes d'octubre amb un contracte inicialment per un mes. El seu bon rendiment li va valdre per renovar fins a final de temporada. Aquest moviment va significar les sortides de. En total, el polonès ha jugat 25 partits de Lliga Endesa i les seves mitjanes han estat de 9 punts, 2,5 rebots i un 9 de valoració. El topall anotador va ser contra elal Nou Congost quan va anotar 21 punts.