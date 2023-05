Rècord de participació al sisè Fòrum Universitat Empresa de la UPC Manresa

Dimecres passat va tenir lloc una nova edició delde la. Aquesta ha estat la sisena edició i ha suposat un rècord de participació. S'han inscrit vint i sis empreses i col·legis professionals, a més d'associacions d'estudiantat i altres entitats universitàries.La jornada es va fer al pati i pista poliesportiva de la UPC Manresa per poder aglutinar la gran quantitat d'empreses. Va començar amb l'obertura de la fira per part del director,, i a continuació les associacionsvan explicar els seus projectes a les empreses.La fira va obrir a l'estudiantat, personal investigador i tècnics des del migdia fins a primera hora de la tarda. També es va habilitar un espai per fer unper a les empreses. Una edició més, el Fòrum Universitat Empresa de la UPC Manresa, ha brindat l'oportunitat de ser un punt de trobada entre la universitat i empreses, tant de la Catalunya Central com de la resta del territori.La jornada es va adreçar especialment a l'estudiantat, principalment als de tercer i quart curs, que van poder conèixer de primera mà quines són lesque ofereixen empreses en els sectors vinculats als seus àmbits d'estudi, a quines els interessa més fer les pràctiques i establir-ne el primer contacte.Leshan disposat de carpes informatives on s'establia els contactes i on les empreses oferien una visió global de les companyies, explicant les diferents seccions, sistemes de producció, implantació, projecció internacional, quin perfil de treballadors tenen, desenvolupament professional que ofereixen,...