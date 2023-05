Sant Fruitós de Bages fa d'altaveu a les dones del vi

L'exterior deldeha aplegat aquest dissabte un centenar de persones que han volgut prendre part en la segona edició del, un esdeveniment per donar veu i visibilitat a la figura de les dones en tots els àmbits de la viticultura.Durant la tarda, les diferents dones de vi han parlat de paisatge, de cultura, de territori, de sostenibilitat, i de tots aquells aspectes que envolten el món del, des de la seva veu, la de laHi han pres partde vins El Cep (DO Penedès),del celler Molí de Rué (DO Tarragona),del Portal de Montsant i Abadia de Poblet (DO Montsant),del celler Entre vinyes (DO Tarragona),del celler Pere Guardiola (DO Empordà),, periodista i sommelier,, escriptora i fotògrafa i, historiadora i directora del Centre d'interpretació La Malvasia de Sitges.Des d'aquestas'ha parlat de projectes engrescadors que han fet palesa la gran tasca que estan realitzant les dones en aquest àmbit i alhora que encara queda molt camí per recórrer.L'acte ha estat conduït per la periodista i sommelier, acompanyada per la sommelier, qui ha dirigit el tast de vins. La periodista i directora de Vadevi.cat,, ha finalitzat l'esdeveniment fent un recull de totes les experiències que han sorgit durant la jornada.La voluntat d'aquest esdeveniment és el de convertir-se en un punt de trobada per a totes les dones del món del vi de Catalunya i oferir-los un espai per conèixer-se i poder compartir experiències. És per aquest motiu que prèviament a la jornada, les participants van fer una visita a lai als horts de, acompanyades pel director de la Fundacióon van compartir un dinar plegades a la fonda amb l’alcaldessa,, i la regidora de cultura,Aquest esdeveniment ha estat organitzat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb l’impuls de la tècnica del museu, treballant conjuntament amb La Gastronòmica formada per Clara Antúnez i