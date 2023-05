Junts Manresa farà un aparcament subterrani al parc Vilà Closes si arriba a l'alcaldia

s'ha compromès a crear unaldel barri de la plaça Catalunya amb capacitat per entre 150 i 200 vehicles si arriba a l'alcaldia després de les. El candidat devalora de "nou despropòsit" l'anunci del govern municipal de gastar-se 250.000 euros per"sense fer-hi res més".Bacardit denuncia que la zona de lade Manresa és una de les que té pitjors condicions per, i que l'aparcament soterrat al parc Vila Closes, a banda de donar resposta a les, "també podria ser un nou punt d'aparcament per a la gent que ve de fora a visitar".Segons ha explicat Bacardit, l'obra es culminaria amb un, a la mateixa altura que la plaça Catalunya, "amb elements d'ombra, seients i zona d'esbarjo per als més menuts", però "sense complicacions", o sigui, una zona "".Bacardit ha recordat que ara fa dotze anys, quen ell era, es va impulsar un referèndum amb el veïnat que gairebé per unanimitat va votar per retirar les. "Han passat dotze anys i no s'ha portat a terme, tot i el mandat veïnal", lamenta, i assegura que "ara no n'hi ha prou amb treure les gàbies, el barri necessita places d'aparcament i la intervenció pot ser una bona manera de".Bacardit diu que "segurament" les places hauran de ser de pagament, "però segur que se'n podrà reservar uni un altre per al".