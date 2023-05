Eldetambé s'ha apuntat a lade final de temporada. En un cap de setmana que CE Manresa s'ha assegurat la promoció d'ascens , l' Avinent Manresa femení la plaça a la final de la Lliga Iberdrola , el Covisa Manresa el factor pista en el play off d'ascens , el CN Manresa una contundent victòria en el primer partit per pujar , elentrar a la semifinal de la Copa Catalunya i el Manresa CBF ja es prepara per disputar la fase final d'ascens a lliga estatal, el femení absolut delté l'ascens a només un punt. Bé, virtualment, ja que l'Olot hauria de guanyar el seu partit per més de set gols de diferència.El Club Patí Manresa ha aconseguit aquest diumenge una gairebé definitiva victòria a la pista delper un ajustat 2-3, amb gols visitants de, que els permet arribar a la darrera jornada a dos punts del líder,, però el que és més important, avantatjant de dos punts el tercer, elAquesta temporada, els dos primers equips de lapujaran directes a la, de manera que les dones del Club Patí Manresa ho tenen a tocar. Tant a tocar que al darrer partit, en què s'enfrontaran, diumenge a partir de 3/4 de 5 de la tarda, al cuer de la categoria, el, en tindrien gairebé prou amb un empat. En aquest cas, només una hipotètica victòria de més de 7 gols de diferència de l'Olot podria apartar-les de l'ascens. Però és que matemàticament, poden fins i tot quedar campiones de grup si guanyen i el CH Sant Jordi no ho fa.Tot i així, les jugadores manresanes no volen deixari per això buscaran des del primer minut una victòria, el més àmplia millor, per. Les inquil·lines delestan completant un excel·lent campionat, amb dotze victòries, dos empats i tres derrotes. Per això, des del club es fa unai celebrar l'ascens amb jugadores i tècnics.