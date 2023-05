Clam d'ERC i Fem Manresa per convertir la caserna de la Guàrdia Civil en pisos socials i per a joves

"Fora les forces d'ocupació"

La casualitat ha fet que amb una hora de diferència dues de les candidatures que es presenten a les eleccions municipals de Manresa,, hagin fet dues rodes de premsa pròximes per anunciar una sèrie deen què a més, han coincidit en proposar destinar lade la carretera de Cardona, a pisos per a joves i d'emergència, els republicans, i a pisos per a ús social, els anticapitalistes.També han assenyalat diferències en com portar a terme aquesta conversió. Mentre que l'alcaldeaprofitava l'anunci dede recuperació de 50.000 habitatges de laper a ús social, per anunciar que "l'escriuré per signar un conveni d'ús de la instal·lació", el regidorassenyalava que també seria una solució per, "d'una vegada", fer fora de la ciutat "les".Rodes de premsa a escassos 100 metres.havia convocat els mitjans a les 11 del matí a la, a l'esquena de l'edifici de la Guàrdia Civil. Els republicans havien convocat una hora després a la cantonada del, per arribar a peu davant dels edificis de l'. Les bases del missatge de tots dos partits el mateix, però amb diferents matisos.Mentre que Fem Manresa denunciava que la caserna estava infrautilitzada i podia donar cabuda a una, que alhora rebaixarien la inflació habitacional.En aquest sentit consideraven que els 70 pisos majoritàriament buits de lade la Guàrdia Civil podrien donar un "molt bon servei" a la ciutat, "i amb poques actuacions de millora". Per això optaven perquè elsque hi queden "marxin de la ciutat", per "poder fer polítiques socials i habitacionals".Els tres regidors anticapitalistes també recordaven la campanya que havien fet la setmana passada denunciant la quantitat de pisos buits que hi ha a la ciutat i el nombre deque encara s'hi porten a terme: "a Manresa segons les dades de la PAHC Bages, que es converteixen en 1,1 al dia a tota la comarca, segons la informació judicial" ha apuntatEls regidors de Fem han aprofitat la presència a la font de Neptú per indicar també la seva proposta de, prenent com a model l'esquelet d'un edifici de set plantes que va queda a construir a l'inici del. "No ens calen grans superfícies per fer un aparcament dissuasori a les entrades de la ciutat", ha assenyalat. "Potser aquest no és adequat per fer l'aparcament perquè estava pensat per a habitatges, però els aparcaments també es poden fer en vertical", ha conclòs., 10 a la llista de Fem, i, han acompanyat la roda de premsa.

A l'altra banda de la caserna, just a l'entrada de l'edifici principal de l'Avecrem, l'alcalde republicà Marc Aloy, la directora de Drets Socials i regidora, Mariona Homs, i la senadora Mirella Cortès, es queixaven que "malgrat els anuncis electorals del president espanyol Pedro Sánchez, fa dos anys vàrem signar amb la Serb la cessió de quaranta habitatges de la ciutat, vint ocupats i vint vuits, per portar-ne la gestió a través de Fòrum, i tot just ara comencem a parlar-ne de sis", ha explicat Homs. "O sigui, n'estem parlant, perquè a dia d'avui el número d'edificis que ens han cedit ha estat de zero". "Són obscurs i informals", ha resumir parlant de la Sareb.



Per això, Aloy ha insistit a Sánchez que l'anunci de recuperació dels pisos de la Sareb "vagi acompanyat a la cessió d'ús als ajuntaments, que som els que coneixem les necessitats dels nostres veïns". La senadora ha estat vehement a l'afirmar que ERC "està portant el tema constantment al Senat i al Congrés, ara falta que més enllà de les paraules, aquests habitatges passin a mans públiques de forma gratuïta -ja els vàrem pagar amb el rescat bancari- per posar-los a disposició dels nostres veïns més desfavorits i els nostres joves.



Sobre la caserna, Aloy ha avisat que "hores d'ara només estan ocupats un terç dels habitatges, i gran part per agents que ni tant sols tenen el seu lloc de servei a Manresa, o sigui que només venen a dormir". "Estic segur que el Ministeri tindrà alternatives on situar-los", ha continuat, "però 70 habitatges serien una injecció molt important per a la ciutat".