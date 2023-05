Comencen les inscripcions per a la 3a Ignasiana BTT

Amb de dues edicions a l'esquena i vorejant els dos-cents participants, lade 2023 oferirà tres modalitats: la llarga, amb 115 quilòmetres entre; la curta, amb 50 quilòmetres amb sortida a, i la circular, amb 24 quilòmetres, una nova opció amb un caràcter més familiar. Aquesta nova modalitat té un recorregut i una distància més assequibles, pensada per a ciclistes menys avesats a rutes tècniques, amb sortida i arribada a la plaça Sant Domènec de Manresa, passant peri amb un desnivell de 300 metres aproximadament, tant de pujada com de baixada.La 3a Ignasiana BTT es portarà a terme el dissabte 23 de setembre i des d'aquest dilluns ja es poden fer les inscripcions a través dels webs manresa2022.cat runedia.com , o bé presencialment, a l'. Tant en la modalitat llarga com la curta, hi ha l'opció de fer la inscripció amb transport del participant i de la bicicleta al punt d'inici, sigui Verdú o sigui Igualada.Enguany, i com a novetat, hi haper a grups i per a menors. Com en l'anterior edició, el preu de les inscripcions tenen uns increments els mesos de juliol i de setembre. Totes les opcions d'inscripció inclouen avituallaments, assistència sanitària, bossa obsequi, xip, dorsal i mallot oficial de la Ignasiana BTT. La informació actualitzada relativa al funcionament i les tarifes de la Ignasiana BTT es pot consultar a manresa2022.cat Nascuda amb el projectei amb l'objectiu de promocionar la pràctica esportiva en el tram català del, la Ignasiana BTT és un itinerari en BTT autoguiat en GPS d'aproximadament 115 quilòmetres que ressegueix les tres últimes etapes del Camí de Verdú a Manresa, passant peri la falda de. És una vivència esportiva no competitiva que convida a descobrir els atractius turístics i paisatgístics dels municipis per on transcorren els darrers quilòmetres del Camí Ignasià, els mateixos indrets que va travessar Ignasi de Loiola ara fa més de 500 anys, mentre es practica esport.Els tracks de les tres modalitats han estat especialment dissenyat per a adequar el recorregut del Camí Ignasià per a BTT, per aper als ciclistes. La ruta també es pot fer en bicicleta de gravel i en bicicleta elèctrica.La Ignasiana BTT estàper l'Ajuntament de Manresa, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i l'associació Som Terra Som Salut, amb la col·laboració dels ajuntaments de Verdú, Cervera, Montmaneu, Igualada, el Bruc, Marganell i Castellgalí, Oller del Mas, Guineu, Porc de Palou i Esport Ciclista Manresà. I compta amb el suport de Trek Manresa, Assegurances Pujol i Fundació La Caixa.