Celeste Alías entusiasma el públic de Santpedor

Aquest diumenge ha començat un nou, amb l'actuació dei la seva nova proposta Tranquila·Celeste canta a Chavela. El concert ha tingut lloc ali, amb la sala totalment plena, s'ha pogut gaudir de la veu sempre ajustada i modulada d'Alías, acompanyada del guitarristai el bateria,Entre referències a la inclassificable i única, han anat desfilant per l'escenari cançons de sempre com Volver, volver; Mi segundo amor, Macorina, La enorme distancia, Ella, Un mundo raro, Llorona, El último trago, Angelitos negros d'Antonio Machin, un corrido mexicà, o Porque no engraso los ejes entre d'altres. Per acabar amb un bis de Volver, volver. Unes cançons definides per la mateixa cantant com a neoranxeres i boleros galàctics.Entre cançó i cançó la cantant, que ja es va donar a conèixer amb un anterior disc sobre, ha desgranat alguns dels tòpics de la vida i obra de Chavela Vargas tot destacant la sevaen tots els àmbits, una llibertat similar a la d'un ocell ple d'orgull, reconeixent que no es pot ser artista i tenir diners, que mai va deixar de ser ella, que no l'estimaven per qui era sinó pel que era.Unaque ha estat un cant de llibertat, d'amor, de celebració de la vida i de la mort d'una figura excepcional dins el món de la música popular com fou Chavela Vargas, una dona per la qual l'amor havia de ser sense permís, sense preu, sense límits, sense judicis, sense res.El concert, que ha estat molt aplaudit i molt emocional, ha volgut ser dedicar a les dones, a totes les dones en el. Hi han col·laborat dues alumnes de l'i el, que ja ha complert els seus sis anys d'existència.El cicle continuarà el 24 de maig amb l'actuació del, format per dos components catalans i tres de Txèquia, Bulgària i Rússia. I que oferiran peces de Mozart i Schubert.