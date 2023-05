La Pirinaica encadena a Balaguer la tercera derrota consecutiva (3-1)

Elha encadenat aquest diumenge ala seva tercera derrota consecutiva, en aquesta ocasió 3-1, en una jornada no gens propícia en què els quatre equips que li van al darrer a la taula han guanyat els seus partits.A falta de tres partits per completar la lliga regular, la Pirinaica es troba a vuit punts de la plaça de promoció de descens, de manera que sumant dos punt en les tres propers jornades o que deixi de sumar-los, precisament el Balaguer, estarà. Una sensació en què es trobaria ara mateix si hagués, com a mínim, empatat a terres de ponent.El partit d'ha posat d'esquena oper als manresans al minut 35, després d'un gol de. Tot i el gol en contra, el partit ha quedat obert fins a última hora. Al 80,ha marcat el gol que semblava sentenciar el partit, però poc abans d'acabar, al 89,escurçava diferències. Sense temps a celebrar el gol, a la següent jugada,anotava el 3-1 definitiu.La propera jornada, la Pirinaica rebrà a la Mion el. Serà diumengte a les 12 del migdia.