Pedro Martínez: «Hem fet un pas molt important»

Àlex Mumbrú sabia que el partit no seria fàcil

no ha deixat desfermar l'eufòria tot i el pas important que ha fet elper assolir la permanència a la. El tècnic té clars els números. Al seu equip li manca un triomf o bé una derrota deperquè la salvació sigui matemàtica. Però el que passi dimarts en la jornada intersetmanal que el Baxi Manresa ja ha jugat "no depèn de tu. Per tant, dilluns farem festa i dimarts entrenarem per preparar-nos el millor possible". El que sí ha admès Martínez és haver-se tret "un".L'única nota negativa de la jornada ha estat la lesió d'. El polonès s'ha lesionat al segon quart i ja no ha actuat més. "", ha explicat l'entrenador del Baxi Manresa que diu que com a mínim serà "un esquinç fort". És molt possible que l'aler ja hagi acabat la temporada.Waczynski no és l'únic jugador que no jugarà més enguany amb el Baxi Manresa.tampoc no vestirà més la samarreta bagenca. El base italoamericà ha deixat l'equip en unaentre diferents persones al veure que a Ferrari li costava assumir el rol que tenia dins l'equip.El Baxi Manresa suma vuit victòries seguides al Nou Congost. La situació l'han capgirat els manresans amb els canvis introduïts a l'equip i la bona feina feta al mes de febrer amb l'i la Copa.és qui més ha influït en la transformació de l'equip. Però Martínez ha volgut agrair la contribució de tots els jugadors. També dels que ja no hi són.El tècnic visitant,, era conscient que seria molt difícil guanyar alja que el Baxi Manresa "s'hi jugava molt". L'entrenador del València Bàsquet no ha marxat del tot descontent ja que els seus jugadors ho han intentat en tot moment. Però un mal segon quart i decisions equivocades al tercer han estat factors que els han dificultat les coses.