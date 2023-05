Manresa viu una emotiva diada dels 25 anys de la lliga ACB

Foto de família de la recepció a l'Ajuntament de Manresa. Foto: AjM

Les abraçades entre jugadors i tècnics de l'històric equip delque va guanyar lael 1998 han estat les primeres protagonistes d'una jornada que ha començat cap al migdia a la plaça Major i ha acabat coincidint amb el partit de la Lliga Endesa que s'ha jugat aquest vespre al. Jugadors que ja eren a la plaça esperaven un grup més nombrós que ha arribat minuts més tard. Molts d'ells feia molts anys que no es veien i el retrobament els ha fet molta il·lusió. Ha estat el pas previ a l'entrada a l'ajuntament on s'ha fet la part més protocol·lària de l'acte. L'alcalde de Manresa,, el regidor d'esports,, i el president del Bàsquet Manresa,, han fet els parlaments on s'ha posat en valor una altra vegada la fita aconseguida aquell 4 de juny de 1998. Tots ho segueixen considerant com l'èxit més important del bàsquet continental., com a capità, i, com a president, també han pres la paraula.Una de les claus del títol de lliga que va acabar a les vitrines del Nou Congost va ser "la implicació" del grup de jugadors. Per això, la idea del club era reunir el màxim de gent possible d'aquella època., Jordi Singla,han estat presents en un acte on només hi ha mancati el desaparegut. Entre els tècnics hi han assistit els ajudants de, el preparador físic,, el fisioterapeuta,, el delegat,, i el doctor,. També hi havia l'aleshores president, Valentí Junyent, i diversos treballadors de l'entitat d'aquella època. Jugadors, tècnics i directius han rebut com a record un llibre de l'escriptoraen què es commemoren els cinc-cents anys de la visita de Sant Ignasi de Loyola a Manresa. L'Ajuntament ha regalat al club unaamb un cor al damunt que tenia inserida la lletra M. Aquest és l'obsequi que fa anys reben els pregoners de la Festa Major. Per la seva part, el Bàsquet Manresa ha correspost el consistori amb una samarreta commemorativa que han signats els protagonistes d'aquella gesta.L'acte ha servit per posar en valor el significat d'aquella lliga. Però també ha servit per recordar altres èxits com ela la màxima categoria del bàsquet estatal l'any 1968, la consecució de lao la presència a la Final Four de laque aquest dilluns 8 de maig farà un any. Un cop acabada la part institucional tots els assistents s'han dirigit al restauranton han gaudit d'un complet pica a pica a peu dret. Allà, el president de la Federació Catalana de Bàsquet,, ha lliurat una placa commemorativa a Jordi Serracanta.Posteriorment, els actes s'han traslladat al complex del Nou Congost. Inicialment, laestava prevista a la plaça de Crist Rei però l'amenaça de pluja ha aconsellat el trasllat. Allí és on hi ha hagut la part més popular de la vetllada. Els aficionats, molts dels quals no havien ni nascut fa 25 anys, ha pogut xerrar, fotografiar-se i demanar autògrafs als jugadors. Eltambé estava exposat per si algú si volia retratar al seu costat. I tots junts han pogut tornar a gaudir del partit final contra el Baskonia. Quan Herb Jones ha capturat el rebot definitiu el complex ha esclatat. Els parlaments de tots els jugadors presents, un vídeo enviat per Luis Casimiro i el discurs de Xavi Rodríguez en nom de l'equip tècnic han tancat l'acte.