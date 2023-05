El Grup Via CB Artés planta cara a l'Espanyol però cau a la pròrroga (88-83)

Elha estat a punt de donar la sorpresa a la pista del, on ha perdut 88-83 després d'una pròrroga. Els del Bages, ja sense possibilitats de classificar-se per a les places de la fase final ni de caure a posicions de descens.Tot i això, han controlat el marcador durant bona part del partit i han arribat a tenir un. L'Espanyol, que sí que lluita per ser segon a la taula, ha reaccionat a temps, i amb unaha aconseguit tancar els 40 minuts de joc amb un marcador de 77-77. Venint de darrere, a laha estat més encertats i s'ha endut el partit.El jugador bagenc més encertat de cara a cistella ha estatamb 24 punts, seguit d', amb 19. La propera jornada, el Grup Via CB Artés rebrà el líder Alpicat, dissabte a 1/4 de 8 del vespre.Nés bàsquet