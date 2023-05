El CB Vilatorrada s'endú el derby bagenc i gairebé sentencia La Salle a promocionar (72-61)

Més bàsquet

Elha aconseguit aquest dissabte contrala que segurament serà la victòria més important de la temporada. En plena lluita entre els dos equips per eludir l'última plaça de promoció de descens, els de Sant Joan de Vilatorrada es posen unha victòria per davant dels manresans i amb l'average favorable, a falta de només dues jornades per disputar. El triomf dels locals 72-61 agreugen encara més la crisi de resultats dels de la capital, que només els queda la possibilitat de guanyar els dos partits que els queden i que els de Sant Joan perdin els seus.El partit d'aquest dissabte al pavelló municipal de Sant Joan ha estat típic d'unde proximitat on hi havia molt en joc. La Salle Manresa ha dominat amb rendes baixes fins al descans, però a la segona part els locals s'han refet fins aconseguir el seu màxim avantatge coincidint amb el final del partit.Després de diversos canvis de guanyador al llarg del partit, s'ha arribat als instants finals 64-61, però l'eficàcia, han deixat el marcador final 72-61.Per part dels santjoanencs,ha estat el màxim anotador amb 17 punts, mentre que per part dels manresans el més incisiu ha estat, amb 16. La propera jornada, el Terra Endins CB Vilatorrada jugarà a la pista del, diumenge a 3/4 de 8 de la tarda, i La Salle Manresa S. Gol rebrà el, dissabte a 3/4 de 6 de la tarda.