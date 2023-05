Apoteosi blanc‑i‑vermella al Congost

Els jugadors del CE Manresa celebren la victòria al mig del camp.

Elno ha pogut triar un millor moment per a fer el partidàs de la seva vida. Després de golejar 3-0 al campió de grup,, els jugadors s'han concentrat al mig del camp per seguir els últims minuts de l'. Una victòria visitant hauria endarrerit la celebració una setmana més, i el partit estava 1 a 1. Un gol de l'Hércules enfeia impossible que la classificació manresana per a las'escapés. I així ha estat. Quan s'ha confirmat el final del partit a Alacant elshan començat a saltar i el públic, sobretot el públic més jove, ha envaït la gespa artificial del Congost per abraçar-se als seus ídols.En la seva estrena a la, el CE Manresa, que compta amb el pressupost més baix del grup per jugador, finalitzarà la lliga la setmana entrant aen plaça de promoció, passi el que passi, en principi en la, però encara podria pujar a la quarta si aconsegueix retallar dos punts a l'en l'última jornada. Cal tenir en compte que el CE Manresa té l'average favorable contra els pericos gràcies a la victòria de la setmana passada En una matinal de molta competència d'esdeveniments esportius -elcelebra el 25è aniversari de la- el públic ha respost com mai omplint el Congost amb, una xifra gairebé mai vista a l'estadi, que no han deixat d'animar als homes deEl CE Manresa només li ha fet una concessió als de: elcom a campions del grup. Un cop ha començat a rodar la pilota, els locals han anat per feina,, però buscant contínuament la profunditat. La responsabilitat era alta, i en els primers minuts, sobretot en defensa, amb una pilota giarebé perduda deque hauria pogut suposar un ensurt abans de complir-se el primer minut, un rebuig posterior d'ell mateix al minut 3, i una rematada de cap fora en el posterior córner.A partir d'aquí, els campions han demostrat la seva qualitat sobre el terreny, amb detalls de bon posicionament i de saber moure's amb, però els de Ferran Costa han estat molt, com durant tota la temporada, però amb molt més punx a partir delsAixí, al minut 15, Jaume Pascual no encertava entre els tres pals en una jugada assajada d'atac. Al 22 eraqui rematava creuat fregant el pal en l'ocasió més clara fins llavors. Al 34,tapava bé la porteria i, sol, xutava fora. El CE Manresa dominava la pilota, i encara més important, donava la sensació de poder marcar en qualsevol moment.Així, a la jugada següent, Priego s'enduia la pilota finsi la seva centrada era aprofitada espectacularment perper avançar els manresans. Enclatava la graderia. Molts fregant-se els ulls, incèduls, pel joc que es desplegava davant d'un equip quedurant tota la temporada. L'eufòria es convertia en bojeria quan al minut 42 un xut rebotava en un defensa i la pilota queia als peus d'que, des de fora l'àrea engaltava un xut que foradava la porteria i feia pujar el segon gol al marcador.El CE Manresa guanyava 2-0 i tenia encarada la classificació per a les places de promoció, oimés tenint en compte que l'Atlético Saguntinol'Hércules. Tot i així, l'equipamb la mateixa dinàmica amb que ha acabat la primera part. Ja al minut 4 de la represa, un immens Joel Priego, molt actiu durant tot el partit, l'engaltava des de dins de l'àrea idesviava la pilota com podia. Dos minuts més tard eraqui xutava alt des de fora l'àrea, i a la següent jugadaxutava a mitja volta i la pilota fregava el travesser.Al minut 56 l'àrbitre no xiulava unesdesprés d'un rebuig a l'àrea visitant. El CE Manresa en volia més. Volia certificar la seva classificació amb un. Al minut 60 una centrada franca arran de terralocal, i al 62 una altra jugada embolicada a l'àrea petita visitant no tenia qui l'empenyés a dins. Tres minuts més tard eraqui xutava alt en una falta directa després d'una entrada a Noah, que ha estat molt actiu però com sempre marcat pel defensor alNi a la recta final els homes de Ferran Costa no han deixat d'insistir. Al minut 73xutava fora, i un minut més tard,, que no havia sortit d'inici, era a punt de tocar una pilota que ha blocat el porter estirant-se per terra. El punt d'honor manresà ha estat tant intens que finalmental minut 78. una pilota pallada al mig del camp s'ha convertit en unque ha deixat sol Joel Priego davant Rubén i l'hasentenciant definitivament el partit amb el tercer gol local.Als últims deu minuts, llavors sí, ja amb un clar 3-0 al marcador, el CE Manresa s'ha dedicat ai el Teruel s'ha conformat amb el resultat. La setmana entrant, el CE Manresa jugarà al camp de l', equip matemàticament ja de Tercera RFEF, en horari encara per confirmar. Per si no fos poc amb la classificació matemàtica per a la promoció, els manresans encara tenen lasi guanyen i l'Espanyol B no passa de l'empat en el seu partit contra el