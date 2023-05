El Covisa Manresa acaba segon a la classificació gràcies a un gol d'última hora (2‑3)

Un gol quan faltaven 37 segons per al final del partit a la pista de l'ha confirmat la segona plaça delal final de la fase regular de la Segona Divisió B, que li atorga el partit de tornada a casa en la primera eliminatòria delque disputarà contra el. La victòria dels blanc-i-vermells combinada amb l'empat del descenditdavant Cerdanyola, ha permès superar els vallesans a l'última jornada.L'equilibri va predominar durant l'enfrontament. El Covisa Manresa va oferir unes notables prestacions defensives en el primer període, però li va mancar fluïdesa a l'hora de fer circular la pilota en atac. Malgrat tot, una acció d'estratègia dels blanc-i-vermells executada arran del servei d'un córner va habilitarper avançar els manresans a l'electrònic.La mateixa tònica es va mantenir a l'inici de la represa, però els amfitrions van reequilibrar el marcador. Quatre minuts després, l'excel·lent pressió defensiva del Covisa Manresa va propiciar el segon gol dels delEl filial de l'Industrias Santa Coloma va optar per jugar amb porter jugador els últims minuts. Aquesta opció tàctica va reeixir iva marcar el 2 a 2 quan faltaven dos minuts per al final. El Covisa Manresa va reaccionar amb determinació ofensiva iva establir el marcador definitiu a poc per al final.