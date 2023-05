L'Avinent Manresa femení tornarà a disputar la final de la Divisió d'Honor d'atletisme

Resultats prova a prova de les atletes de l'Avinent

100 metres llisos. Laia Solà 5a amb 12”67 i Ellà Bestué 7a amb 12”88

200 metres llisos. Patricia Serrano 4a amb 26”00 i Meritxell Pujo 7a amb 26”33

400 metres llisos. Laura Bou 1a amb 54”10 i Meritxell Tarragó 4a amb 56”92

800 metres llisos. Marina Guerrero 4a amb 2’13”52) i Mercè Guerra 6a amb 2’16”20

1.500 metres llisos. Meritxell Soler 4a amb 4’45”31 i Núria Tilló 6a amb 4’48”40

3.000 metres llisos. Meritxell Soler 2a amb 9’42”34) i Mireia Guarner 3a amb 9’46”01

3.000 obstacles. Marina Guerrero 1a amb 10’21”75 i Mercè Guerra 4a amb 10’57”48

5.000m marxa. Mar Juárez 1a amb 22’17”85 i Carme Robles 8a amb 28’22”06

100m tanques. Emilia del Hoyo 2a amb 14”33 i Martina Monsó 8a amb 17”15

400m tanques. Helena Santacana 2a amb 1’01”68 i Maite Marzo 7a amb 1’07”97

Altura. Mercè Junyent 7a amb 1,40m i Raissa Garcia 8a amb 1,40m

Perxa. Laura Clemente 3a amb 3,55m i Nerea Pérez 4a amb 3,40m

Llargada. Elda Roveda 5a amb 5,83m) i Marta Galló 7a amb 5,52m

Triple, Jenay Hernández 5a amb 11,53m mmp i Berta Eslava 7a amb 11,12m mmp

Pes. Ainhoa Martínez 3a amb 12,39m i Nadia Riera 8a amb 8,61m

Disc. Ainhoa Martínez 5a amb 35,36m i Alba Estévez 6a amb 34,27m

Martell. Mar Santanach 3a amb 50,21m mmp i Irene Mateo 5a amb 45,34m

Javelina Erika Sellart 2a amb 44,02m i Aisha Mariche 7a amb 30,80m

4x100m. Del Hoyo, Solà, Serrano i Bestué 2nes amb 47”62

4x400m. Bou, Xènia Pubill, Queralt Vallbona i Tarragó 2nes amb 3’46”25 rècord absolut

L'femení tornarà a ser present a la final de la, lade l'atletisme estatal. Serà la seva cinquena presència en una gran final estatal de clubs.La formació manresana ha finalitzat la segona jornada regular com en l'estrena , i sumant tres punts més que li permeten ser entre els. La classificació de la jornada disputada aquest dissabte a Manresa ha estatamb 227,5 punts, Avinent Manresa amb 167,amb 156 i l'amb 135,5.A més, l'actuació manresana ha finalitzat amb uns fantàstics 3’46”35 del quartet manresà del relleu de 4x400m que representa. Cal destacar també, que aquest dissabte, la plantilla que ha participat a la jornada ha estat formada per, un 60%.La gran final d’aquesta Lliga Iberdrola 2023 de Divisió d’Honor tindrà a les: Valencia CA, Playas de Castellón, FC Barcelona, Atl. San Sebastián, Cueva Nerja, Unicaja León, Grupoempleo Pamplona At, i Avinent Manresa.