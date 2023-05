El CN Manresa inicia amb contundència el seu assalt a la Segona Divisió estatal (25-11)

Elha tingut el millor inici possible a laa laestatal amb una victòria contundent davant el, 25-11. Els dehan començat el partit a un ritme que ha sorprès als valencians. En un vist i no vist, el marcador ja tenia un set de tennis, 6-0, per acabar el primer quart amb un clar 9-2.La resposta dels de laha fet que els bagencs s'adonessin del perill que significava relaxar-se. El segon parcial ha estat d'empat a sis gols, un parcial que deixava clar que calia millorar en defensa. Amb la llicó apresa, en els darrers dos quarts els visitants només han marcat tres gols mentre que els manresans feien dos repòquers per deixar el resultat en 25-11.El resultat pot ser enganyós ja que el B del CDW Turia ha mostrat bones maneres, potser una porteria justa, però la resta de. Tots els jugadors locals excepte el porter han aconseguit anotar.Ara, els jugadors manresans, han de tocar de peus a terra de cara a la visita del proper dissabte (13.30h) al feu delmadrileny, amb gent jove que ja ha disposat de minuts a la Divisió d'Honor. Cal tenir en compte que la fase d'ascens es juga en una lligueta tipus triangular a una volta i que el primer classificat ha d'enfrontar-se amb l'altre primer per ascendir.A l'altre grup d'ascens, sembla que seran els canaris del, l'antic CN Metropole, el que jugarà la final ja que en el primer partit s'han imposat a domicili al CN Caballa B, campió de la lliga andalusa.