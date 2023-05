El DocsBarcelona - Festival Internacional de Cinema Documental torna a Manresa

Programació DocsBarcelona a Manresa

Who I am not

Els Orrit

Eltornarà aa l'en dues sessions els dies 24 i 25 de maig, dins del marc de la 26a edició del festival que tindrà lloc del 18 al 28 de maig a. El dimecres 24 de maig a les 7 de la tarda es projectarà Who I am not de, una història explicada per dues persones intersexe deque lluiten per visibilitzar la seva diferència, en un documental que es planteja el tema de què és el que fa que algú sigui un home o una dona.L'endemà dijous, 25 de maig, també a les 7, es projectarà Els Orrit de, un film que exposa el cas de la desaparició de dos germans de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, ara fa 33 anys; un cas que encara no ha estat resolt.Amb la voluntat d'acostar el cinema documental a Manresa, tant, comi l'Ajuntament de Manresa es sumen al projecte del Festival Docs Barcelona dins la secció del, que amb el suport de la Diputació de Barcelona, farà que el festival arribi enguany a nou ciutats de la demarcació: Arenys de Mar, Martorelles, Granollers, Sant Andreu de la Barca, Tona, Sant Boi de Llobregat i La Garriga, a més de Manresa.Dimecres, 24 de maig19 h – Espai Plana de l'Om de ManresaDe Tünde Skovran (Romania i Canadà, 2023)VO sotho del sud i anglès. Subtítols en català i anglès – 105 min.Què fa que algú sigui home o dona? Qui decideix on està la línia que separa un gènere de l'altre? És realment important aquesta línia? Sharon-Rose Khumalo, una queen de Sud-àfrica, entra en una crisi d'identitat quan s'assabenta que ha nascut amb genètica masculina i que és una persona intersexe. Khumalo entra en contacte amb Dimakatso Sebidi, un activista intersexe que es presenta com a home. Ambdós emprenen l'aventura d'obrir-se al món a través de la càmera per exposar amb intimitat i sinceritat la lluita per visibilitzar i dignificar la diferència de les persones que no han nascut ni homes ni dones en un món organitzat en base al binarisme de gènere. Una mirada curosa i plena d'empatia cap a una comunitat que representa el 2% de la població mundial.Dijous, 25 de maig19 h – Espai Plana de l'Om de ManresaFerran Ureña i Marc Solanes (Catalunya i Espanya, 2023)Català i castellà – Subtítols en castellàLa nit del 4 al 5 de setembre de 1998 l'Isidre i la Dolors Orrit van desaparèixer de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa en circumstàncies inexplicables i sense deixar rastre. L'Isidre tenia 5 anys i la seva germana Dolors 17. Trenta-tres anys després de la desaparició, el cas continua sense resoldre's i les responsabilitats no han estat mai depurades. El documental de Ferran Ureña i Marc Solanes intenta reconstruir els fets donant veu a la família i al paper que van tenir periodistes com Paco Lobatón que, amb el programa Quien sabe dónde, va jugar un paper clau en la investigació que es va duu a terme. De forma impecable, el documental va desvetllant la forma com la societat i els mitjans de comunicació del moment no sempre van estar a l'alçada d'uns fets de dimensió tan tràgica.