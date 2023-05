El Manresa femení finalitza la lliga amb una clara victòria davant el Vilanova (53-38)

Elha finalitzat aquest dissabte la fase regular de laamb una clara victòria davant el, 53-38, en un partit sense transcendència a la classificació ja que les roses tenien assegurada la segona plaça final ja fa setmanes.El que sí que s'ha confirmat aquesta setmana ha estat qui serà el rival de les manresanes a les semifinals per al títol de la competició: el. L'altra semifinal la disputaran. La fase final de la competició, que a més donarà les dues places catalanes per a lad'ascens a laestatal, es jugarà els propers 13 i 14 al pavelló del Nou Congost.El partit de manresanes contra vilanovines no ha tingut gaire història. Excepte a les cistelles inicials, les locals s'han posat ali s'hi han mantingut fins al final del partit. El primer quart ha finalitzat 16-7, mentre que al descans la diferència es mantenia 25-18. A la tornada de vestidors, el Manresa CBF ha tornat a fer una estirada fins al 40-25, i el parcial final ha deixat el marcador en 53-38.La màxima anotadora manresana ha estat, amb 12 punts, que a més, ha rebut la convocatòria de l'equip tècnic de la, segons ha informat el club a les xarxes socials.