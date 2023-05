El centre cívic Selves i Carner i el Casal de les Escodines acullen dues exposicions aquest mes

Exposició col·lectiva de Foto Art Manresa

Enyor d'arrels, d'Albert Canal

Eli elofereixen aquest mes de maig dues propostes expositives. El Selves i Carner acollirà una exposició col·lectiva que recull Les millors fotografies del concurs social de 2022 de, i ella mostra Enyor d'Arrels del pintor amateurLa mostra expositiva Les millors fotografies del concurs social 2022, organitzada per Foto Art Manresa i la regidoria de Cultura de l'Ajuntament, es podrà visitar del 9 al 30 de maig. FotoArt Manresa organitza cada any unaon cada mes es proposa una temàtica diferent. En cada lliurament un jurat puntua les obres presentades i aquelles que reben més puntuació passen a formar part de les obres seleccionades, les quals es mostren en aquesta exposició.Lade l'exposició serà el dimarts vinent, 9 de maig, a les 19.30 h al Selves i Carner (C/ Bernat Oller, 14-16) i els horaris per visitar-la, de dilluns a divendres, de 16 a 21 h.Al Casal de les Escodines acull des d'avui i fins al 25 de maig la mostra Enyor d'arrels, una exposició que es va estrenat el març passat al centre cívic Selves i Carner com a exemple de tres etapes, tres col·leccions i tres tècniques on es mostrava l'admiració delAlbert Canal pel Berguedà, les seves arrels, el seu entorn més proper i el seu bressol, Cal Rosal.De les tres col·leccions exposades al Selves i Carner, al Casal de les Escodines, se n'hi ha traslladat una, titulada La maduresa amb l'aquarel·la, que coincideix amb un temps d'identitat, de canvis, d'equilibri, de maduresa artística i de retorn a la tècnica dels inicis del pintor amateur: el dibuix. Sobre elhi aplica la tècnica de l', suau, sensible i imperfecta, segons ell mateix.Laes podrà veure al Casal de les Escodines (C/ St. Bartomeu, 50) de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h i també els dissabtes 13 i 20 de maig, de 9 a 14 h.