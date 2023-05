Balsareny defineix els seus Camins Escolars

Laha realitzat un estudi amb tallers informatius sobre lade l', així com de les seves famílies i la comunitat educativa a l'entorn centre educatiu. L'objectiu dels tallers realitzats és reforçar la mobilitat la part educativa del projecte de camins escolars definits prèviament per l'Ajuntament de Balsareny.A través de diverses sessions es vanque els infants fan servir per arribar a l'escola, els punts forts i els punts febles, i plantejant-se possibilitats de canvi a través dels hàbits o de la transformació de l'espai públic de l'entorn. Així, gràcies al diàleg a l'aula i d'un itinerari a l'entorn de l'escola, els més petits van ser capaços de fer propostes de millora en benefici de la seva autonomia i dels desplaçaments amb modes actius, especialment a peu.També amb els alumnes de secundària es va fer es va fer un taller a l'aula per dissenyar el, un mapa sinòptic que mesura distàncies i temps caminant entre els punts que els i les joves van considerar més importants.La Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals, dona suport als ajuntaments que volen implantar elsamb l'elaboració dels estudis que permetin trobar el consens necessari per a desenvolupar-los. En aquest sentit, l'Ajuntament de Balsareny va demanar suport a la Diputació de Barcelona mitjançant el catàleg de Concertació 2021.