Dilluns comença el període d'inscripció del casal d'estiu Òrbita Jove de Manresa

Casal d'estiu Òrbita Jove

Dates, horaris, activitats, inscripcions i preus

Activitats programades

Torn 1 : piscina, vòlei platja a la plaça Major; matinal de jocs cooperatius; Circ a la Crica. La sortida de divendres es realitzarà a Illa Fantasia.

: escalada; piscina; escape room; taller de cuina; jocs. La sortida del divendres serà a Navarcles per fer caiac. Torn 3 : taller d'Sk8; Team Lúding; jocs cooperatius; vòlei. El divendres hi haurà excursió al Parc d'Aventura del Pedraforca.

: taller d'Sk8; Team Lúding; jocs cooperatius; vòlei. El divendres hi haurà excursió al Parc d'Aventura del Pedraforca. Torn 4: taller de tatuatges i ungles; excursió per l'Anella Verda; jocs cooperatius ; piscina, breakout. El divendres es realitzarà una sortida a Illa Fantasia.

Amb l'arribada del bon temps, l'Ajuntament de Manresa i els equipaments de la ciutat ja escalfen motors per celebrar elsamb l'objectiu d'ocupar el temps lliure dels adolescents i joves durant el període de vacances escolars.Dins la programació d', Manresa Jove (Ajuntament de Manresa) i eltornen a organitzar una nova edició d', una proposta de lleure que consisteix en quatre setmanes plenes d'activitats molt variades adreçades a joves de 13 a 17 anys, nascuts entre el 2006 i el 2010.L'objectiu d'Òrbita Jove parteix de la importància que elés un espai on les persones desconnecten de les seves obligacions, un espai de satisfacció personal, on es gaudeix de forma col·lectiva amb les altres persones, creant així un sentiment de grup, molt important al llarg de l'i també de laAmb aquest casal es vol potenciar el, coneixent diferents espais de Manresa com l', parcs, equipaments, coneixement de la història del municipi i dels fets identitaris i singulars, sempre des d'un vessant d'educació en el lleure.Òrbita Jove està dividit en: del 26 al 30 de juny; del 3 al 7 de juliol; del 10 al 14 de juliol; i del 17 al 21 de juliol. L'horari serà de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h, i els divendres es realitzarà una sortida fins a les 17.30 h.El casal Òrbita Jove estarà principalment ubicat a l', però algunes activitats tindran lloc a altres espais de la ciutat (es facilitarà un horari als assistents i a les seves famílies).El casal té un cost de 50 euros per setmana i les places són limitades a 30 participants per setmana que s'atorgaran per ordre d'inscripció.Les inscripcions es podran realitzar a partir del dia 8 de maig a la web del CAE , o al telèfon 93 872 57 89.Per acal adreçar-se a l'Oficina Jove del Bages (Carrer Sant Blai, 16) o bé trucant al telèfon 938 771 3 60 o per whatsApp al 676 664 142.