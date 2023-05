De quedar inconscient a mans dels Mossos a ser jutjat per desobediència: el bomber d'Oló, a judici

Imatge del bomber ferit a l'A-2. Foto: ACN / Salvador Miret

El proper 10 de maig donarà inici el judici contra, el bomber de Santa Maria d'Oló que va resultar greument ferit el 27 de març de 2018, quan agents antiavalots dels van desallotjar un tall de carretera a l'A-2 a l'alçada de Soses (Segrià) en protesta per laa Alemanya dos dies abans. Tot i que Domènech va quedar inconscient després que agents el xafessin contra terra i va estar de baixa vuit mesos, el proper dimecres serà jutjat de delictes de desobediència, atemptat als agents de l'autoritat i danys.El un vídeo que va fer públic, es va poder veure per primer cop la seqüència complerta dels fets, des de l'inici de la càrrega policial: com agents dels Mossos extreuen Domènech del mig de la protesta tot just començar a carregar , (minut 1:50), com el redueixen al terra aixafant-lo i com, quatre minuts i mig després (5:20), el. Posteriorment s'hi veuen les protestes d'altres manifestants -"l'heu deixat inconscient"-, mentre arribava l'assistència mèdica.El bomber va ser atès al lloc dels fets atès pels serveis del(SEM) i traslladat en ambulància a un centre hospitalari.Domènech, que llavors tenia 45 anys, va estardesprés de la detenció en què va resultar asfixiat, va patir dolors cervicals durant mesos i encara ara rep tractament psicològic, segons denuncia. El bomber, veí de, es va querellar contra els agents. Els Mossos, per la seva banda, el van denunciar pels delictes de desobediència, atemptat als agents de l'autoritat i danys, pels quals serà jutjat dimecres al jutjat d'instrucció número 2 de Lleida.L'acusació particular de la Generalitat va ser retirada l'any 2020, però lamanté l'acusació de desobediència greu, lesions i danys.Una trentena de col·lectius han organitzat unaaquest dissabte a Lleida i han signat un manifest de suport a Domènech.