El CE Manresa disputa el seu primer «match ball» per entrar a la promoció d'ascens

Elviurà unaquest diumenge davant la primera oportunitat que elté de garantir-se la cinquena posició de la fase regular que li permetria disputar la promoció d'ascens a. Per aconseguir-ho, però, rebrà a partir de les 12 del migdia el robustíssim, matemàticament ja campió del grup i nou equip de Primera, que malgrat no aconseguir resultats espectaculars està completant un campionat sense fisures, on ha patit, per ara, només una derrota. Abans de l'inici del partit,Amb tots aquests al·licients, el club manresà ha organitzat un espectacular desplegament per omplir l'estadi del Congost amb 2.000 aficionats i, si pot ser, vestits de vermell El CE Manresa en podria tenir prou amben aquestes dues darreres jornades per garantir-se la cinquena plaça, i veient els creuaments que tenen en aquests dos partits els seus perseguidors, fins i tot. Però els homes deno volen arriscar i un resultat positiu davant del Teruel els podria deixar la promoció molt de cara i, fins i tot, depenent dels altres resultats, aconseguir-la deabans de viatjar al camp de l'l'última jornada.Elsarriben a final de temporada en el seu millor moment de forma després d'haver patit una crisi de resultats -no tant de joc- en les. La seva darrera victòria, 1-2, al camp de l'Espanyol B així ho demostra. El partit contra el Teruel serà molt complicat, però a favor dels manresans està el fet que en tots els partits, els rivals dels manyos han tingut possibilitats fins a l'últim minut. De fet, només al camp de l'ha aconseguit una victòria per més d'un gol, 0-2. La resta de victòries de tota la temporada han estatAquesta solvència i robustesa va fer que en el partit de la primera volta el CE Manresa perdés a l'Aragó per 1-0 , el marcador que més han registrat l'equip que visitarà la capital del Bages aquest diumenge.El CE Manresa depèn d'ell, però també anirà bé vigilar de reüll els seus perseguidors. Elque es troba a tres punts dels manresans rebrà l'Espanyol B i l', que també es troba a tres punts, visitarà l'Hércules. Cal recordar que l'average afavoreix el CE Manresa en cas de triple empat o d'empat amb el Terrassa. En cas d'empat final a punts amb l'Atlético Saguntino, l'average també està empatat, de manera que comptarà la diferència general de gols (que hores d'ara també tenen empatat a +4). Tots els partits de la jornada es juguen diumenge a les 12 del migdia.Cap dels dos equips