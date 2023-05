El Campus Universitari de Manresa s'omple de visitants durant les portes obertes

Properes jornades i sessions telemàtiques

Aquest dissabte ha tingut lloc aluna jornada conjunta dedels centres docents i de diverses instal·lacions universitàries. La jornada, organitzada de manera presencial, ha tingut un gran èxit d'assistència.La jornada organitzada de manera conjunta peri la, ha permès que els participants puguin endinsar-se de forma completa dins del teixit universitari de la ciutat i contemplar de manera global el conjunt d'espais que el conformen i, alhora, rebre orientació acadèmica i assessorament personalitzat, comprovant que és un Campus proper i de qualitat.El futur estudiantat, així com el seus familiars, han pogut accedir i conèixer les universitats que tenen seu a Manresa: la UManresa i la UPC Manresa. També han pogut visitar lesi a la(BCUM).En el cas de l'(EPSEM), centre docent de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), aquesta jornada de portes obertes és la quarta realitzada aquest curs acadèmic, durant les quals ha combinat les modalitats presencial i virtuals. Unes jornades que han comptat, fins ara, amb 460 inscripcions.L'estudiantat interessat en l'oferta formativa de la UPC Manresa ha vingut a conèixer l'escola, on se'ls ha fet una presentació general del centre i del campus. També se'ls ha donat informació complementària sobre la, lao les, entre altres qüestions. Després se'ls han ensenyat les instal·lacions i se'ls ha informat de manera més personalitzada dels graus que s'imparteixen a l'EPSEM.Cada grup d'estudiants ha pogut passar pels diferents espais destinats a cada grau: tallers, aules, laboratoris, museu,... on responsables dels estudis han facilitat informació específica de cada grau i ha resolt elsDurant la jornada també s'han programat sessions informatives per als interessats en elsen Enginyeria dels Recursos Naturals i en Enginyeria de Mines que s'imparteixen aLes portes obertes han estat organitzades per les universitats amb presència a Manresa, amb la col·laboració del servei d'Universitats de l'Ajuntament de Manresa.Hi ha prevista una última jornada de portes obertes telemàtica a la UPC Manresa, programada per als dies 13 i 14 de juny, així com una sessió informativa de màsters, també telemàtica, programada per al 19 de juliol.La informació i les inscripcions estan disponibles en aquest enllaç per als graus , i en aquest altre per als màsters