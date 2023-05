Fem Manresa organitza una xerrada per parlar d'un model de seguretat humana i integral

organitza la xerrada titulada Com construïm vides segures?" el proper dimarts. Aquesta xerrada és l'última del cicle de debatsi tindrà lloc a les 7 de la tarda a lade Manresa.Durant el col·loqui, s'abordarà la manera de construir vides segures allunyant-se del populisme securitari ineficaç i garantint drets. Hi participaran la investigadora en seguretat, gènere i drets humans,, la geògrafa i experta en mediació de conflictes,, i la regidora actual de Fem Manresa i alcaldable,La finalitat de la xerrada és conversar sobre com avançar cap a unaque posi les persones al centre, fugint de populismes securitaris.Entre altres temes, s'abordaran els, la seva efectivitat i si mesures com la presència de més policia, una política més dura o més càmeres són els únics models possibles. S'encoratja a la reflexió sobre com abordar la seguretat des de lesAquesta xerrada clourà el cicle de debats Fem una ciutat per viure-hi, que ha inclòs sis xerrades sobre, des de l'urbanisme com a eina de transformació social fins a l'espai públic al servei de les persones, com combatre la segregació escolar, la llengua i la comunitat, i un model econòmic de futur per al territori. Aquest cicle ha servit per reflexionar sobre la ciutat i les seves necessitats.