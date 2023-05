El PSC de Moià es proposa aconseguir més regidors «per ser decisius»

Elha presentat la candidatura que encapçala Susana Tapia aquest divendres al vespre a l'Auditori Sant Josep. Setze persones integren la llista socialista, la xifra més alta que ha presentat els darrers anys.Tots ells han rebut el recolzament de l'expresident de la Generalitat,, i del primer secretari del PSC del Vallès Oriental i Moianès que han participat de l'acte de presenació. "Durant aquest mandat he aprés molt i estic contenta d'haver recolzat projectes importants per a Moià que sense el nostre suport no haguéssin tirat endavant" ha dit Susana Tapia. En aquest sentit, ha destacat que "estem sempre al costat de la gent i sempre pensem en el millor per al nostre municipi".El primer secretari del PSC del Moianès,, ha insistit en el missatge de "treballar i treballar, nosaltres ens preocupem per aconseguir més inversions per a la comarca i per solucionar els problemes reals de la gent". També ha destacat la feina feta per Sonsoles Letang al Consell Comarcal. De la Susana Tapia ha dit "has fet una feina espectacular perquè nosaltres venim a ajudar, a col·laborar, si es bo per Moià hi donem suport, nosaltres som els dels fets i no paraules"."Ningú ens tenia en compte fa quatre anys i hem acabat sent la peça clau per la governança a Moià i al Consell Comarcal" ha destacat el primer secretari del PSC del Vallès Oriental i Moianès,que ha reconegut la feina feta per l'agrupació local i els ha desitjat els millors resultats."Teniu un bon equip i un bon projecte, centrats en el que necessita la gent, i ho heu fet escoltant a la gent, amb un programa ambiciós i alhora realista" ha dit l'expresident de la Generalitat, José Montilla que ha insistit en el missatge de treballar pensant en el que "és millor per la gent, afavorint el consens i sumant esforços". Montilla també ha assegurat que "amb nosaltres, la gent sempre trobarà receptivitat per part nostra per solucionar o per canalitzar els seus problemes on toca". I en referència alha dit "no estan a l'alçada de les circumstàncies, és diferent estar al govern que governar".Durant l'acte de presenació també ha parlat el número dos de la llista,, que ha destacat el lema de campanya "Tu fas Moià", un lema que interpela a tothom ha explicat perquè "Moià som tots". I la darrera de la llista,, la més jove i estudiant de Ciències Polítiques ha dit que el que s'ha de saber "és governar per la gent, i això, la Susana és un gran exemple, ajudar a la societat, igual que el Salvador Illa que col·labora amb el que és necessari com els pressupostos".La candidata socialista ha avançat algunes de les propostes del programa electoral que enviaran a les cases durant la campanya electoral, es tracta de projectes com fer un estudi per saber la viabilitat deper tal de poder fer ús d'aquesta instal·lació durant tot l'any, prioritzant les energies renovables. "Es tracta d'un equipament molt necessari per Moià" ha insistit Tapia, que també ha detallat que aposten per dotar de més recursos a l'escola bressol, la creació de la regidoria d'Igualtat, una regidoria també de la Tercera edat, eliminar les barreres arquitectòniques i augmentar la seguretat, en aquest sentit, ha recalcat que "volem policia local 24 hores".