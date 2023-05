Alumnes del Lacetània munten els equips de so, llum i multimèdia per a la Camerata Bacasis a Balsareny

Els alumnes de primer curs del cicle formatiu de grau superior dede l'van ser els encarregats de muntar els equips de so, llum i multimèdia de l'espectacle que la bagencava fer adivendres passat. Es tractava d', un muntatge de música electrònica amb. L'experiència va permetre als alumnes posar en pràctica tot el que han après a classe en un entorn real i professional.La feina de muntatge va començar ben d'hora ja que a les 8 del vespre tot havia d'estar a punt per les proves de so. Els alumnes havien dedicat les últimes cinc classes a l'institut a, calcular distàncies, retards i la col·locació exacta dels altaveus. També a tenir clar el material, la configuració i les adreces dels equips de llum i la disposició i l'organització dels micròfons, els monitors i el material de l'escenari.Durant l'activitat els alumnes van tenir en tot moment el suport delsde l'espectacle, que es van convertir enper als futurs professionals del sector. La implicació tant dels alumnes com dels professors i professionals va fer que l'experiència fos tot un èxit i que el públic de Balsareny gaudís d'allò més del concert de Festa Major.