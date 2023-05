Arriba la setzena edició del campus d'estiu Vitamina, a Sant Fruitós

Eldearribarà enguany a la seva 16a edició oferint als infants un munt d'activitats durant els matins d'estiu. Enguany les activitats es duran a terme del 27 de juny a l'1 de setembre.Aquesta activitat lúdica de l'estiu a Sant Fruitós de Bages, organitzada per l'Ajuntament i el, va dirigida a infants nascuts del 2009 al 2019 (ambdós inclosos).L'horari serà des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, amb la possibilitat d'ampliar l'horari de 8 a 9 del matí i d'1 a 2 del migdia. Lesdiferents disciplines esportives, tant individuals com esports col·lectius, jocs, treballs manuals, piscina i sortides a diferents indrets del municipi.El termini per a realitzar lesés des del dimarts 2 de maig i fins al divendres 16 de juny i es pot fer telemàticament a través d' aquest formulari o demanant cita a l'àrea d'atenció a les persones demanant hora al telèfon 93 878 80 31, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia.Per tal de resoldre tots aquells dubtes o qüestions que puguin sorgir, s'ha programat unael dimecres 10 de maig a 2/4 de 7 de la tarda on es donarà informació més detallada de totes les activitats. Es podrà seguir aquesta sessió en directe a través el canal de Youtube de l'Ajuntament