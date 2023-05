Els tallers d'estiu d'Els Carlins proposen viure una experiència de pel·lícula

presenten els seus tallers d'estiu perquè els infants visquin dues setmanes de pel·lícula: del 3 al 7 i del 10 al 14 de juliol per a infants d'entre 7 i 14 anys. Hi ha la possibilitat de fer els dos torns o fer només una de les dues setmanes.Sempre sota la premissa de vincular l'amb el lleure, aquest any proposen viure un estiu de pel·lícula. Al llarg de la setmana, s'escollirà un fragment d'una pel·lícula, s'assajarà i es gravarà unque s'ensenyarà l'últim dia a les famílies. També s'anirà d'excursió, a la piscina i el dijous al vespre es veurà una pel·lícula i es dormirà a l'entitat.L'horari és de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia, amb la. Tota l'activitat es du a terme a Els Carlins (carrer Sabateria 3-5, Manresa). Els tallers van a càrrec defins al 18 de juny a través del formulari que es pot trobar a la pàgina web d'Els Carlins o a les xarxes socials de l'entitat cultural @elscarlins (Facebook i Instagram). També es pot contactar via correu a elscarlins@elscarlins.cat