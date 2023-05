El Baxi Manresa estrena un nou bus per al primer equip

Detalls del nou vehicle

Aquest divendres al matí els jugadors i integrants de la plantilla delhan pogut veure de prop i entrar al nou bus queels ha posat a disposició. Es tracta d'un vehicle totalmenta les necessitats de l'equip i que acompanyarà la plantilla als seus, el conseller delegat de Sagalés, ha presentat el bus al president del Bàsquet Manresa,, i a la resta de l'equip. També els acompanyava, cap d'explotació de Sagalés a Manresa.Entrarà en funcionament aquest cap de setmana i es podrà veure a la FanZone dels 25 anys de la Lliga ACB El nou autobús del Baxi Manresa és un vehicle Scania amb carrosseria deque està equipat amb un motor decomplint amb la última normativa Euro6. A nivell d'equipament interior és un vehicle amb climatitzador i vidres dobles perIncorpora, i també llums exteriors tipus, per il·luminar els voltants dels vehicles durant l'embarcament o desembarcament. Tots els seients tenen accés al seu USB per la càrrega de mòbil o tablet. I també tenen l'opció de connectar-s'hi a un endoll elèctric estàndard.El vehicle també està equipat amb. La seva distribució interior s'ha adaptat a les necessitats del client, incorporant, i una tercera taula especial addicional per l'entrenador i equip tècnic.Tots els seients estan equipats amb cinturons de seguretat, i el vehicle està equipat amb sistema demitjançantde carril per avisar al xofer.